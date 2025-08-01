На полицях супермаркетів десятки видів олії: оливкова, рапсова, арахісова, кокосова. Яку з них краще обрати для смаження, а яку – для заправки салатів. А головне, яка з них найкорисніша – питання цікаве та актуальне.

Яка олія найкорисніша?

Усе залежить від типу жирів, температури приготування і навіть смаку. Один із ключових показників — точка димлення: якщо олія починає диміти, вона розкладається і утворює шкідливі сполуки. Детальніше про 8 найпоширеніших кулінарних олій та поради, як їх використовувати, розповідає 24 Канал.

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Оливкова олія

Якщо говорити про користь оливкової олії, то це очевидно – вона містить антиоксиданти й мононенасичені жири, які знижують "поганий" холестерин.

Як використовувати:

Extra virgin – найкорисніша, але має низьку температуру димлення. Ідеальна для салатів, заправок і готових страв.

Звичайна/рафінована – витримує вищу температуру, підходить для смаження.

Рапсова олія (Canola)

Її користь передусім у низькому вмісті насичених жирів. Також вона багата на омега-3. Діапазон температури: до 450°F (230 градусів).

Як використовувати: універсальна для смаження, запікання й навіть випічки. Нейтральний смак.

Арахісова олія

Арахісова олія містить вітамін E, антиоксиданти й здорові жири. Ба більше, її головна особливість – вона має високу точку димлення, стійка до високої температури.

Як використовувати: підходить для фритюру, стір-фраю, азійської кухні.

Олія авокадо

Вона досить схожа на оливкову, адже багата на корисні жири. Точка димлення: до 520°F (270 градусів) – одна з найвищих. Практично без смаку, добре підходить для випічки. Серед мінусів – олія авокадо – доволі дорога.

Як використовувати:

Рафінована – чудово підійде для запікання, смаження овочів.

Нерафінована – найкраще використовувати для салатів.

Соняшникова олія

Зазвичай містить багато омега-6, а тому її радять вживати обмежено, ці сполуки можуть спричиняти запалення.

Водночас високоолеїнова соняшникова олія – більш корисна, підходить для щоденного використання.

Кукурудзяна, соєва та інші рослинні олії

Також на полицях магазинів можна побачити суміш кількох видів (кукурудзяна, соєва, ріпакова, соняшникова).

Серед плюсів таких олій – універсальність, нища ціна, вони витримують високу температуру. А ось серед мінусів – у них менше корисних жирів порівняно з оливковою чи авокадовою.

Кокосова олія

Особливість кокосової олії – висока кількість насичених жирів, а тому її слід вживати в міру. Якщо говорити про користь, то вона містить трохи середньоланцюгових тригліцеридів (МСТ), хоча їх небагато.

Як використовувати: додавати можна у випічку, використовувати під час смаження. Також популярна як засіб для шкіри та волосся.

Як ефективно використовувати олії на кухні

Заправки та соуси: extra virgin оливкова – ідеальна основа.

Смаження та запікання: рапсова, авокадова, арахісова.

Випічка: використовуйте авокадову чи рапсову замість вершкового масла.

Подача: оливкова олія для страв замість вершкового масла – смачно й корисно.

Тож. Найоптимальніше – обирати вид олії залежно від потреб. Важливо зберігати їх у прохолодному місці та перевіряти термін придатності, особливо для рапсової та арахісової, які можуть мати специфічний запах при зберіганні.