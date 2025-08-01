Яка олія найкорисніша?
Усе залежить від типу жирів, температури приготування і навіть смаку. Один із ключових показників — точка димлення: якщо олія починає диміти, вона розкладається і утворює шкідливі сполуки. Детальніше про 8 найпоширеніших кулінарних олій та поради, як їх використовувати, розповідає 24 Канал.
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Оливкова олія
Якщо говорити про користь оливкової олії, то це очевидно – вона містить антиоксиданти й мононенасичені жири, які знижують "поганий" холестерин.
Як використовувати:
Extra virgin – найкорисніша, але має низьку температуру димлення. Ідеальна для салатів, заправок і готових страв.
Звичайна/рафінована – витримує вищу температуру, підходить для смаження.
Рапсова олія (Canola)
Її користь передусім у низькому вмісті насичених жирів. Також вона багата на омега-3. Діапазон температури: до 450°F (230 градусів).
Як використовувати: універсальна для смаження, запікання й навіть випічки. Нейтральний смак.
Арахісова олія
Арахісова олія містить вітамін E, антиоксиданти й здорові жири. Ба більше, її головна особливість – вона має високу точку димлення, стійка до високої температури.
Як використовувати: підходить для фритюру, стір-фраю, азійської кухні.
Олія авокадо
Вона досить схожа на оливкову, адже багата на корисні жири. Точка димлення: до 520°F (270 градусів) – одна з найвищих. Практично без смаку, добре підходить для випічки. Серед мінусів – олія авокадо – доволі дорога.
Як використовувати:
Рафінована – чудово підійде для запікання, смаження овочів.
Нерафінована – найкраще використовувати для салатів.
Соняшникова олія
Зазвичай містить багато омега-6, а тому її радять вживати обмежено, ці сполуки можуть спричиняти запалення.
Водночас високоолеїнова соняшникова олія – більш корисна, підходить для щоденного використання.
Кукурудзяна, соєва та інші рослинні олії
Також на полицях магазинів можна побачити суміш кількох видів (кукурудзяна, соєва, ріпакова, соняшникова).
Серед плюсів таких олій – універсальність, нища ціна, вони витримують високу температуру. А ось серед мінусів – у них менше корисних жирів порівняно з оливковою чи авокадовою.
Кокосова олія
Особливість кокосової олії – висока кількість насичених жирів, а тому її слід вживати в міру. Якщо говорити про користь, то вона містить трохи середньоланцюгових тригліцеридів (МСТ), хоча їх небагато.
Як використовувати: додавати можна у випічку, використовувати під час смаження. Також популярна як засіб для шкіри та волосся.
Як ефективно використовувати олії на кухні
- Заправки та соуси: extra virgin оливкова – ідеальна основа.
- Смаження та запікання: рапсова, авокадова, арахісова.
- Випічка: використовуйте авокадову чи рапсову замість вершкового масла.
- Подача: оливкова олія для страв замість вершкового масла – смачно й корисно.
Тож. Найоптимальніше – обирати вид олії залежно від потреб. Важливо зберігати їх у прохолодному місці та перевіряти термін придатності, особливо для рапсової та арахісової, які можуть мати специфічний запах при зберіганні.