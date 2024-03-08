Як звернутися до лікаря за іншою думкою

Інша думка – це коли пацієнт звертається за консультацією до іншого лікаря тієї ж спеціальності, щоб дізнатися його погляд на проблему та прийняти більш виважене рішення щодо лікування. Як правило, це роблять, щоб підтвердити діагноз та дізнатися про інші методи лікування.

У США та Великій Британії на консультацію до іншого лікаря іноді навіть направляють страхові компанії. За даними дослідження після звернення за другою медичною думкою діагноз, прогноз або схема лікування змінюються у 10 – 62% випадків.

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Коли звертатись за іншою думкою

Перевірити ще раз призначення лікаря – нормальна практика, будь-який лікар може помилитися. В яких ситуаціях краще отримати ще одну думку:

Лікар не приділив достатньо часу, не провів огляд, не призначив аналізи та дослідження, а одразу назвав остаточний діагноз та прописав лікування.

Лікар неспроможний пояснити свої рекомендації.

Лікар направляє на операцію і потрібно уточнити, чи існує менш радикальне лікування.

Лікар прописав гомеопатичні препарати.

Підозрюють тяжке чи рідкісне захворювання.

Має бути лікування дорогими препаратами.

Пацієнт не довіряє лікареві або не розуміє його рекомендацій.

Є бажання перевіряти ще раз діагноз, переконатися в правильності прогнозу або лікування.

Після виконання всіх рекомендацій лікаря краще не стає.

Пацієнту складно зрозуміти, наскільки компетентно лікар поставив діагноз та зробив призначення. Тому перш ніж йти до іншого фахівця, краще поставити багато запитань своєму. При цьому не слід натякати на можливу некомпетентність, краще сформулювати це як занепокоєння: "вибачте, я трохи переживаю через таку кількість аналізів. Чи не могли б ви докладніше розповісти, як кожен аналіз пов'язаний з моєю проблемою і чому його важливо здавати"?

Якщо лікар нормально реагує і щиро намагається пояснити, то, швидше за все, він має підстави робити призначення. Якщо нервує і поспішає, треба замислитись. Важливо не переборщити та не звертатися відразу до іншого лікаря, якщо перший не сподобався.

З іншою лікарською думкою також пов'язані ризики. У діагнозі може помилитися другий, а не перший лікар, і ви втратите час та гроші.

Коли інша думка не потрібна

Коли потрібна екстрена медична допомога, а зволікання навіть на кілька годин може мати дуже великі ризики. Наприклад, гострий апендицит, інфаркт, інсульт чи травма. У цих випадках оптимально пройти лікування у свого лікаря, а до іншого за бажання звернутися під час реабілітації.

Як звертатися до іншого лікаря

При отриманні іншої думки не треба скаржитися на попереднього лікаря. Це не допоможе налагодити довірчі стосунки. Краще підготуватись і прийти як уперше, поставити всі питання, поділитися занепокоєнням. Важливо надати всю інформацію про хворобу:

Результати всіх досліджень та аналізів, які призначали з цього захворювання. Витяг із лікарні, якщо лежали в стаціонарі або вам робили операцію. Висновок лікаря з діагнозом і схемою лікування. Список усіх препаратів з дозуванням, які приймали останнім часом.

Якщо у вас немає всіх документів, попросіть першого лікаря зробити для вас копії або зверніться до реєстратури клініки.

Що робити, якщо новий лікар поставив інший діагноз

Точного рецепта на цей випадок ніхто не має, але є кілька порад: