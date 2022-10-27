Як визначити алкоголізм у людини

Алкоголізм – це медичний стан, який характеризується порушенням здатності контролю вживання алкоголю, попри несприятливі соціальні, професійні наслідки чи наслідки для здоров’я.

Діагноз проблеми з алкоголем найкраще ставити за анамнезом (опитування пацієнта). Чутливість лабораторних тестів не перевищує 50%, а медичне обстеження є корисним лише після виявлення наслідків алкоголізму.

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А рання діагностика на основі ретельного збору анамнезу може запобігти таким наслідкам. Лікарі мають використовувати такі терміни, як "людина з алкогольною залежністю", а не "алкоголік", які є загальновживаними, але принизливими скороченнями.

Критерії алкогольної залежності

Такий діагноз ставлять людині, яка протягом останнього року відповідала лише двом з цих критеріїв:

Вживання алкоголю у великих кількостях і довше, ніж планувалося.

Безуспішні спроби обмежити вживання алкоголю.

Витрата великої кількості часу на придбання алкоголю, його вживання та відновлення після його ефектів.

Сильний, домінуючий над усім потяг до алкоголю.

Вживання спиртних напоїв через нездатність людини справлятися зі своїми звичайними ролями на роботі, на навчанні, вдома.

Продовження вживання алкоголю, попри тривалі соціальні чи особисті проблеми.

Зневажання важливими соціальними і професійними справами, а також відпочинком і розвагами, або повна від них відмова.

Вживання алкоголю регулярно супроводжується небезпеками для здоров'я (водіння, небезпечний секс, плавання, робота з механізмами).

Вживання алкоголю, що продовжується, попри розуміння того, що повторювані проблеми зі здоров'ям і психікою пов'язані саме з ним.

Зміна переносимості алкоголю.

Відмова від алкоголю супроводжується синдромом скасовування.

Кількість алкоголю

Кількість алкоголю, яка випивається, може бути фактором ризику розвитку алкоголізму. Американський Національний інститут проблем зловживання алкоголем та алкоголізму (NIAAA) вказує, що зловживання алкоголем та непомірна випивка пов'язані з розвитком залежності від алкоголю.

За визначенням NIAAA, зловживання алкоголем – прийом більш ніж трьох або чотирьох стандартних порцій спиртних напоїв протягом будь-якого дня для жінок та чоловіків відповідно (одна порція – 14 грамів чистого спирту). Американська Служба надання допомоги алкоголікам (SAMHSA) та наркоманам вважає, що людина зловживає алкоголем, якщо пила у непомірних кількостях (більше п'яти стандартних порцій) хоча б п'ять разів протягом останнього місяця.