Українці готуються до сезону застуд, відтак намагаються зміцнити свій імунітет. Однак часто люди вдаються лише до народної медицини або ж самотужки призначають собі вітаміни.

Лимон, мед та імбир – це одні з перших продуктів, які спадають на думку, коли людина хоче захиститись від вірусів. А щоб остаточно зміцнити організм перед сезоном застуд – додає до раціону й таблетки. Детальніше про те, як підтримувати імунітет розумно – у сюжеті 24 каналу.

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Проте деякі люди зміцнюють свій організм по-іншому. Зокрема, намагаються добре спати, бути в гарному настрої та навіть підтримувати організм йогою. Водночас вживання свіжих овочів та фруктів для декого є важливою частиною хорошого стану.



Потрібно не відмовляти собі у продуктах, які містять вітамін D / Скриншот з відео

Вітамін D в осінню пору

Потрібно не відмовляти собі у продуктах, які містять "сонячний" вітамін D — це яєчні жовтки, жирна риба та вершкове масло. Фізіологиня Ольга Дорош порадила здати аналіз на наявність цього вітаміну в організмі.

"За допомогою відповідного аналізу можна дізнатись, чи все в нормі у людини з вітаміном D, чи є його надлишок. Після цього лікар вже підбере необхідну концентрацію – профілактичну або лікувальну. У свій раціон потрібно активно додавати зелень, овочі, ягоди та квашену капусту. Оскільки вони багаті на флавоноїди, вітамін С та ті речовини, які потрібні для підтримки імунітету", – повідомила Ольга Дорош.



Ольга Дорош / Скриншот з відео

Як підтримувати імунітет

Імунологиня Валентина Чоп'як переконана, що імунітет треба комплексно й послідовно підтримувати.

В осінній період імунна система дуже гармонізована. Адже ми отримали достатньо вітамінів та мікроелементів. Потрібно не стресувати, пити якісну воду та проводити багато часу на свіжому повітрі,

– наголосила вона.

Водночас лікарі забороняють займатись самолікуванням. Фахівці зазначили, що призначення препаратів самотужки може лише нашкодити імунітету.

Як українці зміцнюють свій імунітет: дивіться відео 24 каналу