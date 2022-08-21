Знайшли простий трюк, щоб зменшити споживання алкоголю

Нове дослідження показало, що люди споживають приблизно на 6,5% менше вина, коли п’ють із менших (290 мл) склянок, ніж із більших (350 мл).

Розмір келихів впливає на кількість випитого алкоголю

У цьому рандомізованому контрольованому дослідженні взяли участь 260 сімей, які споживали щонайменше дві пляшки вина об’ємом 0,75 літра щотижня. Протягом двох 14-денних періодів їм було запропоновано купити заздалегідь встановлену кількість вина для вживання вдома в пляшках об’ємом 0,75 або 3,75 літра у випадковому порядку. Деякі з них отримали менші (290 мл) або більші (350 мл) склянки.

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Кількість спожитого вина наприкінці кожного 14-денного періоду втручання вимірювали за допомогою фотографій придбаних пляшок, та зважували на вагах. Використання менших келихів зменшило кількість випитого вина приблизно на 6,5% (253 мл на два тижні), а пиття з менших пляшок зменшило кількість випитого вина на 3,6% (146 мл на два тижні).

Яке це має значення

Вино є найпоширенішим алкогольним напоєм у Європі, і більшу частину його вживають вдома, а не в барах, ресторанах чи пабах. Вже відомо, що використання більших келихів збільшує кількість вина, яке продається в ресторанах, а розмір келихів загалом різко зріс за останні три десятиліття. Якщо буде доведено, що вплив розміру винного келиха на споживання буде достовірним і збережеться протягом тривалого часу, зменшення розміру винних келихів, що використовуються вдома, може сприяти політиці зменшення споживання алкоголю.

Ця політика може включати встановлення високих цін на склянки великого розміру для збільшення попиту на посуд меншого розміру та регулювання розмірів склянок у барах, ресторанах.