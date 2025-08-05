Більшість зберігає сир неправильно: якими мають бути умови для різних сортів
- Сир потрібно зберігати так, щоб він міг "дихати", особливо це стосується м'яких сирів, які не варто загортати в харчову плівку.
- Ідеально для зберігання м'яких сирів використовувати пергамент або вощений папір і герметичний контейнер, розмістивши його в середині холодильника для стабільної температури.
Звичка загортати сир у харчову плівку може зіпсувати його смак і структуру. Та більшість людей зберігає сир саме так.
Британська фахівчиня з гігієни харчових продуктів Сара Тейлор пояснила, що сиру потрібно "дихати", і зберігати його слід не так, як ми звикли, інформує 24 Канал.
Дивіться також Суперсила на тарілці: найкращий вуглевод для здоровʼя кишківника
Плівка – погана ідея?
Тверді сири, на кшталт пармезану, витримують зберігання у плівці, оскільки в них мало вологи й вони менш чутливі до середовища.
Важливо! А от м'які сири (брі, камамбер, тощо) потребують повітря. Якщо щільно загорнути їх у плівку, всередині накопичується аміак, і це псує смак продукту.
Як правильно зберігати сир?
Ідеальний варіант для м’яких сирів – загорнути їх у пергамент або вощений папір, а потім покласти в герметичний контейнер. Якщо сир особливо чутливий, можна додати в контейнер зволожений паперовий рушник, він допоможе зберегти оптимальний рівень вологості.
Температура теж має значення?
Зберігати сир краще в середині холодильника, подалі від дверцят. Саме там температура найбільш стабільна. Часте відкривання дверцят призводить до перепадів температури, що прискорює псування сиру. До того ж, контейнер утримує не лише вологу, а й аромат! Цей спосіб допоможе уникнути неприємного запаху в холодильнику.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.