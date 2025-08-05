Британська фахівчиня з гігієни харчових продуктів Сара Тейлор пояснила, що сиру потрібно "дихати", і зберігати його слід не так, як ми звикли, інформує 24 Канал.

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Плівка – погана ідея?

Тверді сири, на кшталт пармезану, витримують зберігання у плівці, оскільки в них мало вологи й вони менш чутливі до середовища.

Важливо! А от м'які сири (брі, камамбер, тощо) потребують повітря. Якщо щільно загорнути їх у плівку, всередині накопичується аміак, і це псує смак продукту.

Як правильно зберігати сир?

Ідеальний варіант для м’яких сирів – загорнути їх у пергамент або вощений папір, а потім покласти в герметичний контейнер. Якщо сир особливо чутливий, можна додати в контейнер зволожений паперовий рушник, він допоможе зберегти оптимальний рівень вологості.

Температура теж має значення?

Зберігати сир краще в середині холодильника, подалі від дверцят. Саме там температура найбільш стабільна. Часте відкривання дверцят призводить до перепадів температури, що прискорює псування сиру. До того ж, контейнер утримує не лише вологу, а й аромат! Цей спосіб допоможе уникнути неприємного запаху в холодильнику.