Як зберегти суглоби здоровими до літнього віку: поради провідного ортопеда

Щоб суглоби добре працювали, їм потрібна здорова хрящова тканина, яка покриває кінці кісток, діє як амортизатор та допомагає суглобам рухатися плавно.

Хоакін Санчес-Сотело, хірург-ортопед клініки Майо розповів, що багато людей втрачають хрящову тканину із віком, але це не означає, що заміна суглоба неминуча. Він дав кілька порад щодо підтримання здоров’я суглобів.

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Як зберегти здоров'я суглобів

Хрящ може дегенерувати з різних причин. Люди можуть народжуватися з аномальною формою кісток або схильністю до проблем з хрящем. Ожиріння, надмірне навантаження або травми внаслідок нещасних випадків також можуть пошкодити їх.

Коли хрящ дегенерує, утворюються кісткові шпори. Вони можуть вдарятися одна об одну і ставати болючими. Багато пацієнтів лікують саме кісткові шпори, але їх видалення не вилікує проблему, за винятком дуже рідкісних випадків,

– каже доктор Санчес-Сотело.

За його словами, ви можете вжити заходів, щоб захистити свої суглоби. Наприклад, міцні м’язи можуть допомогти зняти навантаження. Однак люди, які активно займаються спортом, наприклад футболом і бодибілдингом, мають вищий ризик розвитку проблем зі суглобами. Також важливо підтримувати нормальну вагу, оскільки ожиріння завдає шкоди суглобам

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