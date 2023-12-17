Як заспокоїти маленьку дитину, яка не перестає плакати

Діти можуть плакати з різних причин і це нормально. Але інколи ситуація виходить з під контролю і малюк впадає в кількагодинну істерику. Даємо поради, як цьому можна зарадити.

У цій статті ми розповімо про причини плачу і дамо кілька простих порад, які допоможуть заспокоїти немовля та маленьку дитину.

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Чому малюк плаче

Немовля може мати чимало причин для сліз. Ось деякі з них:

Голод. Постарайтеся помітити ранні ознаки того, що дитина зголодніла. Наприклад, прицмокування або піднесення кулачків до рота. Так ви зможете запобігти сльозам.

Постарайтеся помітити ранні ознаки того, що дитина зголодніла. Наприклад, прицмокування або піднесення кулачків до рота. Так ви зможете запобігти сльозам. Бруд. Перевірте підгузок за перших ознак плачу.

Перевірте підгузок за перших ознак плачу. Температура. У надмірній турботі можна дуже сильно закутати малюка. Так само як з появою великої кількості нових завдань легко випустити з поля зору холодні пальці та ніс дитини.

У надмірній турботі можна дуже сильно закутати малюка. Так само як з появою великої кількості нових завдань легко випустити з поля зору холодні пальці та ніс дитини. Емоційний стан. Немовляті потрібний постійний контакт. Тому беріть його на руки, розмовляйте, розповідайте історії, показуйте іграшки, співайте пісень. Але не потрібно переборщувати з емоціями, щоб малюк не перезбудився. Намагайтеся створити атмосферу затишку та спокою.

Немовляті потрібний постійний контакт. Тому беріть його на руки, розмовляйте, розповідайте історії, показуйте іграшки, співайте пісень. Але не потрібно переборщувати з емоціями, щоб малюк не перезбудився. Намагайтеся створити атмосферу затишку та спокою. Травлення. Нервовість немовля легко сплутати з кольками. Також у дитини може бути гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР). Якщо ви помітили, що після годування малюк нервує, часто і рясно зригує, активно набирає і втрачає вагу, зверніться до педіатра.

Нервовість немовля легко сплутати з кольками. Також у дитини може бути гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР). Якщо ви помітили, що після годування малюк нервує, часто і рясно зригує, активно набирає і втрачає вагу, зверніться до педіатра. Хвороба. Довгий плач може бути пов'язаний із підвищеною температурою. Скористайтеся градусником. Якщо у дитини жар, зверніться до педіатра.

Як заспокоїти немовля, що плаче

Іноді нагодувати малюка і поміняти памперс буває недостатньо, щоб упоратися зі сльозами. Ось кілька універсальних способів, які можуть допомогти заспокоїти дитину:

Захитуйте дитину на руках або в колясці. Рухи можуть надати заспокійливе почуття, яке малюк відчував в утробі матері.

Рухи можуть надати заспокійливе почуття, яке малюк відчував в утробі матері. Закутайте дитину. Спробуйте закутати малюка в тонку велику ковдру. Це створить почуття безпеки і допоможе зупинити сльози.

Спробуйте закутати малюка в тонку велику ковдру. Це створить почуття безпеки і допоможе зупинити сльози. Допоможіть дитині відригнути. Після годування візьміть дитину так, щоб її голова була у вас на плечі і ви могли гладити дитину по спині. Так їй буде простіше і безпечніше відригнути та позбутися неприємних відчуттів.

Після годування візьміть дитину так, щоб її голова була у вас на плечі і ви могли гладити дитину по спині. Так їй буде простіше і безпечніше відригнути та позбутися неприємних відчуттів. Увімкніть музику або заспокійливі звуки. Приємна мелодія або навіть білий шум можуть допомогти дитині припинити плакати та заснути. Тому спробуйте знайти свій звук, мелодію чи пісню.

Також можна завести щоденник немовляти. У нього потрібно записувати, коли і як часто дитина їсть, скільки спить, у яких випадках починає вередувати. Можливо, у сльозах є закономірність, щоденник допоможе її побачити та вчасно звернутися до лікаря.

Також через підвищене навантаження деякі батьки плутаються, коли годували дитину, і можуть пропустити потрібний час або перегодувати дитину. Щоденник допоможе підлаштуватися під режим дитини, щоб запобігти частим примхам.

Можливо, вам підійде один із перерахованих вище способів, щоб заспокоїти малюка. Але не забувайте, що кожна дитина індивідуальна, тому іноді звичайні прийоми не діють. У такому разі доведеться докласти сили та включити винахідливість, щоб знайти свій спосіб.