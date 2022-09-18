Науковці знайшли найдієвіший спосіб заспокоїти малюка, який плаче

Більшість батьків відчували злість, коли їхні діти багато плачуть і відмовляються спати. Вчені виявили, що найкраща стратегія, щоб заспокоїти малюка, це пройтись з ним триваючи на руках протягом п’яти хвилин.

Нове дослідження плачу немовлят

Вчені вивчали транспортну реакцію – вроджену реакцію, яку спостерігають у багатьох молодих ссавців, які нездатні піклуватися про себе, таких як миші, собаки, мавпи та люди. Вони помітили, що коли ці тварини беруть своїх немовлят і починають ходити, тіла їхніх дитинчат стають слухняними, а серцебиття сповільнюється.

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Команда вчених хотіла порівняти наслідки транспортної реакції, розслаблену реакцію під час носіння, з іншими умовами, такими як нерухоме утримання матері або погойдування, а також перевірити, чи зберігаються спокій малюків при тривалому носінні у немовлят.

Дослідники порівняли реакцію 21 немовляти, яка перебувала в чотирьох умовах: їх тримали мами, що йшли, сиділи, лежали в нерухомому ліжечку або лежали в колисці-гойдалці. Команда виявила, що коли мати ходила, немовлята заспокоювалися, а їхній серцевий ритм сповільнювався протягом 30 секунд. Подібний заспокійливий ефект виникав, коли немовлят клали в ліжечко-гойдалку, але не тоді, коли мати тримала дитину сидячи або клала дитину в нерухоме ліжечко.

Діти найшвидше заспокоюються під час ходьби

Це свідчить про те, що просто тримання дитини на руках може бути недостатньо для заспокоєння, це суперечить традиційному припущенню, що близькість матері зменшує дитячий дистрес. Водночас рух має заспокійливу дію, ймовірно, активізуючи транспортну реакцію дитини. Ефект був більш очевидним, коли утримування та ходьба тривали протягом п’яти хвилин. Усі плачучі діти в дослідженні перестали плакати, і майже половина з них заснула.

На основі своїх висновків команда пропонує метод заспокоєння немовлят. Вони рекомендують батькам тримати на руках малюків, які плачуть, і ходити з ними протягом п’яти хвилин, а потім ще п’ять – вісім хвилин сидіти та тримати немовлят на руках, перш ніж покласти їх спати.