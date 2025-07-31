Психологи давно зауважили: люди досягають більшого, коли почуваються самостійними, компетентними і частиною спільноти. Але невдачі часто підривають ці відчуття, позбавляючи нас внутрішнього стрижня й мотивації рухатись далі, пише 24 Канал з посилання на Journal of Consumer Marketing.

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Нове дослідження мотивації

Група дослідників з Університету Бінгемтона (США) висунула гіпотезу: якщо після поразки перестати зациклюватися на фінансових втратах і зосередитися на часі, витраченому на саморозвиток, це допоможе подолати розчарування і не кидати розпочате.

Щоб перевірити цю ідею, науковці разом із колегами з інших американських вишів провели серію опитувань. У перших двох дослідженнях взяли участь близько 600 дорослих працівників, яких набрали через онлайн-платформу Prolific. Третій експеримент провели зі студентами університету на Тайвані.

У першому опитуванні фахівці досліджували, як реагують респонденти на невдачу, якщо думати про витрачені гроші чи час на шлях до мети. Друге дослідження було присвячене тому, як змінюється мотивація після однієї чи двох поразок поспіль. У третьому експерименті студенти уявляли, що не склали обов’язковий іспит з англійської.

Потрібно фокусуватись на досвіді та часу

Результати всіх трьох досліджень були схожими: коли учасники перемикали увагу з фінансових витрат на часові, вони проявляли більшу наполегливість і не втрачали рішучості продовжувати навіть після двох невдач підряд. Натомість зациклення на грошах помітно знижувало мотивацію – особливо після кількох поразок.

Студентське опитування також показало: якщо в пріоритет ставити час, витрачений на підготовку, і набуті знання, невдача сприймається не так боляче. Однак дослідники помітили: якщо провалів стає три чи більше, навіть цей підхід вже не працює – часті невдачі підривають впевненість у собі.

Багато хто записується на курси, купує книжки чи відео, сподіваючись наблизитися до мети. Коли ж прогрес не такий швидкий, як хотілося б, мотивація швидко згасає. Але якщо зосереджуватися на часі, витраченому на навчання і власний розвиток, це допомагає не здаватися,

– зазначив один з авторів дослідження.

Дослідники впевнені: їхні висновки стануть у пригоді у різних сферах. Наприклад, їх можуть використати продавці DIY-товарів, онлайн-школи та фітнес-платформи. Позитивні повідомлення, які підтримують наполегливість після невдачі, допоможуть людям не кидати розпочате і рухатись уперед, незважаючи ні на що.