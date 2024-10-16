Брак сну у дітей та підлітків має більше негативних наслідків, ніж вважалось

Науковці встановили, що підлітки, які сплять менш як вісім годин на добу, частіше стикаються з проблемами зайвої ваги або ожирінням порівняно з їхніми однолітками, які отримують достатньо сну.

Нове дослідження показало, що більшість підлітків не висипаються і це пов'язано зі збільшенням ваги та надлишковою масою тіла, створюючи потенційні проблеми в майбутньому, пише European Society of Cardiology.

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Нове дослідження сон

У ході дослідження вивчався зв'язок між тривалістю сну та здоров'ям у 1229 підлітків з Іспанії. Середній вік учасників становив 12 років, з рівним розподілом за статтю. Сон відстежувався протягом тижня за допомогою трекера активності. Учасники були розподілені за категоріями: дуже короткий сон (менш як 7 годин), короткий сон (від 7 до 8 годин) та оптимальний сон (8 годин і більше).

Зайва вага та ожиріння визначалися на основі індексу маси тіла. Дослідники обчислили постійну оцінку метаболічного синдрому в діапазоні від негативних (здоровіших) до позитивних (нездорових) значень, що включали окружність талії, артеріальний тиск, глюкозу та ліпіди крові.

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У віці 12 років лише 34% підлітків спали щонайменше 8 годин, а до 14 і 16 років цей показник знизився до 23% і 19%. Хлопці, як правило, спали менше. Ті, хто спав більше, також мали якісніший сон, менше прокидалися вночі та проводили більше часу в ліжку.

Поширеність зайвої ваги та ожиріння склала 27%, 24% і 21% у 12, 14 і 16 років відповідно.

Наразі вчені досліджують, чи пов'язана погана якість сну із надмірним часом, проведеним перед екраном, що може пояснити зменшення сну у старших підлітків.