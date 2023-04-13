Один із найпопулярніших активних інгредієнтів спрею в перцевому балончику – живиця капсікум. Цю речовину також можна знайти в пекучому перці.

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Якщо пекучий перець раптом потрапить в очі, ніс чи рот, може викликати біль, кашель і навіть тимчасову сліпоту – все завдяки своїй здатності подразнювати слизову оболонку. Діє він миттєво, що дає власнику балончика перевагу, коли безпека чи життя під загрозою.

Як користуватися перцевим балончиком

Як і будь-який засіб самооборони, при неправильному використанні перцевий балончик може бути небезпечним для власника. Важливо переконатися, що ви розумієте, як працює засіб захисту і коли його доречно використовувати.

Не забувайте про правила безпеки:

Тримайте балончик вертикально, міцно стискаючи, щоб його не вихопили або не вибили з рук. Наперед вивчіть ваш балончик. Переконайтеся, що ви знаєте, де розміщується насадка, щоб у відповідальний момент направити балончик туди, куди потрібно, – в обличчя нападника. Іноді на балончику є додаткове блокування, щоб він випадково не натиснувся. Перед використанням його обов'язково потрібно розблокувати, інакше є ризик втратити час. Одразу тікайте. Спрей дозволяє вам виграти час, але його дія незабаром закінчиться, і до цього моменту важливо втекти.

Що робити якщо перцевий балончик спрацював проти вас

Досить часто налякана людина розпорошує спрей у свій бік, що не призводить ні до чого доброго. Якщо все ж таки щось пішло не так і перцевий балончик спрацював не на вашу користь:

не тріть очі, буде тільки гірше;

вимийте руки з милом якнайшвидше;

обережно зніміть одяг та поперіть його;

перевірте балончик: на ньому можуть бути спеціальні вказівки для таких випадків.

Якщо вам важко дихати, негайно зверніться за медичною допомогою: перцевий спрей може спричинити серйозні проблеми з органами дихання.