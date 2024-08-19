Як на здоровʼя дітей впливає вік їхнього батька

Останнім часом збільшується кількість випадків, коли чоловіки стають батьками в 50 років та старше. Американські дослідники провели аналіз, щоб вивчити соціально-демографічні характеристики таких батьків у США та визначити зв'язок між віком батька та ризиками для здоров'я їхніх дітей.

Дослідження ґрунтувалося на даних про живородіння в США з 2011 по 2022 рік, що включають понад 46 мільйонів випадків. Група медиків зі Стенфордського університету, Університету Еморі та Римського університету "Сапієнца" провела аналіз цих даних.

Також на тему Ожиріння матері під час вагітності може викликати смертельні хвороби в дитини у дорослому житті

Вік батьківства зростає

Дослідження показало, що частка батьків старше 50 років збільшилася з 1,1% у 2011 році до 1,3% у 2022 році. Більшість із них були у віці 50 років, але були й ті, хто відзначив 60-річчя та навіть 70-річчя. При цьому батьки похилого віку представляли різні етнічні групи та рівні освіти.

Медики також виявили, що з віком батьків збільшується ризик передчасних пологів та низької ваги при народженні у дітей. У чоловіків віком 50 – 59 років такі проблеми зустрічалися на 16% і 14% частіше, ніж у батьків віком 30 – 39 років.

Вплив пізнього батьківства на здоровʼя дітей

Дослідники зазначили, що чим старшими були батьки, тим частіше для народження дитини були потрібні допоміжні репродуктивні технології. У групі 50 – 59 років ймовірність застосування подібних методик зростала більш ніж удвічі.

Було також зазначено, що у найстарших батьків, старших 70 і 75 років, ймовірність народження синів була нижчою на 8% і 16% відповідно, порівняно з молодшими батьками.

Дослідники підкреслили, що з віком батьків частіше потрібні допоміжні репродуктивні технології, і в парах із літніми чоловіками частіше зустрічаються жінки, які вперше народжують після 25 років. Відомо, що пізніше материнство та батьківство збільшують ризик ускладнень під час вагітності та пологів.

На закінчення автори дослідження висловили думку про необхідність інформування громадськості про переваги та недоліки пізнього батьківства та його вплив на здоров'я дітей. Вони також вказали на обмеження дослідження, включаючи залежність від даних про зареєстровані народження та можливий вплив інших неврахованих змінних.