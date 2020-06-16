В Україні тривають послаблення карантинних обмежень. Вже дозволили працювати метро. Однак, чи справді безпечно їздити у метро та чи дотримуються пасажири правил безпеки?

Телеведуча 24 каналу Тетяна Шевченко опублікувала фото з київської підземки. Світлина шокує великою кількістю пасажирів без жодного дотримання соціальної дистанції.

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У Києві міський метрополітен знову запрацював 25 травня. Він був закритим з 17 березня через карантин.

Серед обов'язків пасажирів є масковий режим, дотримання дистанції, користування рукавичками за бажанням, оплата проїду безконтактно. Однак фото є більш промовистим, ніж введенні "правила".

Київський метрополітен 16 червня / Фото: Facebook

Станом на 16 червня в Україні зареєстрували 32 476 хворих на COVID-19. З них 14 528 людей одужали. 912 хворих померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

"16 червня 666 хворих на коронавірус в Україні. Метро зараз", – додала у підписі Тетяна.



Київський метрополітен 16 червня / Фото: Facebook

Нагадаємо, за перший день роботи послугами столичної підземки скористалося 310 тисяч пасажирів. А це в 4,38 раза менше за середньодобовий показник 2019 року.



Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу