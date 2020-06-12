Під час послаблення карантинних обмежень в Україні відновилася робота салонів краси, перукарень, барбершопів. Однак забувати про власну безпеку не можна і слід обов'язково дотримуватися фізичного дистанціювання, правил респіраторного захисту та гігієни рук.

Рекомендації опублікувала пресслужба Центру громадського здоров'я України.

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Під час походів у перукарню, салон краси або в інших публічних місцях тримайтеся на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкайтеся руками очей, рота, носа,

– наголошують у джерелі.

Рекомендації щодо відвідувань перукарень під час пандемії коронавірусу

Після повернення із салону краси ретельно помийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

Регулярно і ретельно мийте руки або обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%.

Уникайте місць великого скупчення людей.

Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання прикривайте рот і ніс згином ліктя або серветкою.

Використану серветку слід викинути і вимити руки.

Якщо у підвищилася температура, з’явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря.

Показник захворюваності на COVID-19

У Центрі наголосили, що станом на 12 червня показник захворюваності на коронавірус склав 71 на 100 000 населення. Показник летальності – 2,9%. Ще два дні тому, показник захворюваності на COVID-19 склав 67,8 на 100 тисяч населення.

Станом на 12 червня в Україні зареєстрували 29 753 хворих на COVID-19. З них 13 567 людей одужали. На жаль, 870 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.