Якщо переїли до коліків: як прийти в норму після свят усього за тиждень

Різдвяні свята та Новий рік часто асоціюють з переїданням, важкістю в шлунку та кількома набраними кілограми за час святкувань. Відмовитись від смачних улюблених страв, на які чекаєш упродовж усього року, може бути дійсно складно.

Тому й трапляються переїдання, а тому після свят часто люди кидаються у суворі дієти і обмеження, що лише погіршує ситуацію та навантаження на організм. Як слідуючи семи крокам усього за тиждень привести в норму травну систему після свят, розповіла лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк.

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Повернути травну систему в колишній режим можна за допомогою дієти, головний принцип якої: ніякої шокової терапії та кардинальних змін. Діяти потрібно поступово і м'яко,

– попередила лікарка.

Сім простих кроків

Вода. Додаткова склянка води врятує від переїдання. А ще вода допоможе швидше позбутися токсинів. Узагалі підтримувати водний баланс надзвичайно важливо.

Харчування. Після того, як на свята у вашій тарілці була переважно жирна і "важка" для шлунку їжа, корисно додати до свого щоденного раціону моркву, буряк, овочі родини капустяних (білокачанна капуста, броколі, брюссельська), листові овочі, зелень. Вони допоможуть печінці швидше відновитись.

Петрушка та кінзу, ферментовані продукти, як от квашена капуста, помідори, огірки – теж будуть доречними, адже вони містять пробіотики та формують здорову мікрофлору кишківника.

Горіхи та насіння містять жирні кислоти, які будуть корисними для печінки, та вітаміни, що захищають від вільних радикалів і допомагають вивести токсини.

Для нормалізації травлення додайте до свого раціону більше клітковини. Але обирайте крупи з цільного зерна, хліб грубого помелу з висівками. Влаштуйте собі вегетаріанський, а краще веганський день, коли споживатимете тільки рослинну їжу.

Відмова від цукру. Це – основа вашого гарного самопочуття, відновлення мікрофлори. Зверніть увагу на продукти з прихованим цукром (білий хліб, йогурти, соуси, сирки тощо), їх теж слід обмежити.

Молочні продукти теж краще обмежити, адже можуть уповільнити травлення. Не потрібно відмовлятись від них назавжди, а ось не вживати їх кілька днів після свят – буде чудовою ідеєю. Натомість кисломолочні продукти (кефір, натуральний йогурт) може бути присутній у вашому меню.

Детокс від кави. Цей напій поганий союзник післясвяткової дієти. Крім того, кофеїн викликає потяг до солодкого. Краще пити зелений або чорний чай без кофеїну, а також білий чай, компот.

Будьте активними. Будь-які фізичні вправи стануть вашим рятівником. Ходите до спортзалу – супер, але можете перший тиждень після свят зменшити навантаження. Займаєтесь вдома – чудово, або просто багато ходіть пішки, піднімайтеся сходами.