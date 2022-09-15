Чи може вакцина проти коронавірусу впливати на ерекцію

Нові вакцини проти коронавірусу безпечні та ефективні, але деякі люди побоюються, що вакцинація викликає імпотенцію. Дослідники вирішили з'ясувати, чи пов'язана вакцинація проти SARS-CoV-2 з вищим ризиком еректильної дисфункції у чоловіків.

Нове дослідження вакцинації та чоловічого здоров'я

У цьому дослідженні оцінювався ризик розвитку еректильної дисфункції після вакцинації проти COVID-19. Дорослі американці опитані анонімно з використанням платформи Amazon Mechanical Turk (MTurk).

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Учасники віком 45 років та старші, які ідентифікують себе як біологічні чоловіки без еректильної дисфункції, діагностованої лікарем, відповіли на шістнадцять питань зі спеціального опитувальника.

Респонденти надали інформацію про минулі діагнози COVID-19, історію вакцинації та поточну еректильну функцію. Близько 47% чоловіків було щеплено вакциною Pfizer проти COVID-19, 38,3% – вакциною Moderna і приблизно 14% - вакциною Janssen.

Вакцинація не впливає на еректильну функцію

Аналіз даних показав, що вакцинація проти COVID-19 не була пов'язана з підвищеним ризиком еректильної дисфункції. Еректильна функція статистично не відрізнялася між вакцинованими та невакцинованими учасниками.

В цілому ці результати можуть мати важливі наслідки для прийняття рішень з імунізації суспільної охорони здоров'я на тлі проблем, що зберігаються, пов'язаних з нерішучістю щодо вакцин та новими варіантами SARS-CoV-2.