Як уникнути деменції: знайшли причину, яка відповідальна за половину випадків
- Дослідження виявило, що майже половину випадків деменції можна уникнути, контролюючи артеріальний тиск, рівень цукру в крові та відмовляючись від куріння.
- До 80 років деменція, обумовлена судинними факторами ризику, частіше розвивається у людей, які починали дослідження у віці 45 – 74 років, особливо впливаючи на тих з низьким вродженим ризиком хвороби Альцгеймера.
- Атеросклеротичні цереброваскулярні захворювання можуть призвести до недостатнього постачання кисню до клітин мозку, викликаючи погіршення його роботи, а здоровий спосіб життя може суттєво відстрочити або навіть запобігти розвитку деменції.
Нове дослідження, проведене фахівцями Школи громадського здоров’я університету Джонса Гопкінса, проливає світло на те, як можна значно знизити ризик розвитку деменції навіть у похилому віці.
Вчені з’ясували, що майже половини випадків деменції можна було б уникнути, якщо контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та відмовитися від куріння, пише 24 Канал з посилання на JAMA Neurology.
Також на тему Як вчасно виявити рак: 15 симптомів онкології, які потребують обстеження
За результатами масштабного спостереження, близько 44% випадків деменції пов’язані саме з такими станами, як гіпертонія, діабет та шкідливі звички.
Чому судини впливають на деменцію
Причина в тому, що атеросклеротичні цереброваскулярні захворювання – це сукупність розладів, викликаних ураженням дрібних судин головного мозку, – можуть призвести до недостатнього постачання кисню до клітин та, як наслідок, до погіршення роботи мозку.
Особливо складно те, що ранні симптоми деменції часто плутають зі звичайними віковими змінами, а судинні порушення часто співіснують із хворобою Альцгеймера.
У дослідженні, опублікованому в журналі, вчені проаналізували дані 12 тисяч американців віком від 45 до 74 років протягом 33 років.
Майже половина випадків повʼязана з судинами
Результати виявилися досить показовими: до 80 років деменція, обумовлена судинними факторами ризику, розвинулася у 21,8% учасників, яким на початку дослідження було 45 – 54 роки. Серед тих, хто стартував у віці 55 – 64 роки, цей показник зріс до 26,4%, а у групі 65 – 74 роки – вже до 44%.
Цікаво, що найбільший вплив судинне здоров’я мало у людей із низьким вродженим ризиком хвороби Альцгеймера – саме у них роль способу життя була особливо відчутною.
Висновок дослідників однозначний: турбота про судини та відмова від шкідливих звичок можуть суттєво відстрочити або навіть запобігти розвитку деменції. Здоровий спосіб життя – це не просто модний тренд, а реальний шлях зберегти ясність розуму на довгі роки.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.