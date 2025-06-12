Вчені з’ясували, що майже половини випадків деменції можна було б уникнути, якщо контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та відмовитися від куріння, пише 24 Канал з посилання на JAMA Neurology.

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За результатами масштабного спостереження, близько 44% випадків деменції пов’язані саме з такими станами, як гіпертонія, діабет та шкідливі звички.

Чому судини впливають на деменцію

Причина в тому, що атеросклеротичні цереброваскулярні захворювання – це сукупність розладів, викликаних ураженням дрібних судин головного мозку, – можуть призвести до недостатнього постачання кисню до клітин та, як наслідок, до погіршення роботи мозку.

Особливо складно те, що ранні симптоми деменції часто плутають зі звичайними віковими змінами, а судинні порушення часто співіснують із хворобою Альцгеймера.

У дослідженні, опублікованому в журналі, вчені проаналізували дані 12 тисяч американців віком від 45 до 74 років протягом 33 років.

Майже половина випадків повʼязана з судинами

Результати виявилися досить показовими: до 80 років деменція, обумовлена судинними факторами ризику, розвинулася у 21,8% учасників, яким на початку дослідження було 45 – 54 роки. Серед тих, хто стартував у віці 55 – 64 роки, цей показник зріс до 26,4%, а у групі 65 – 74 роки – вже до 44%.

Цікаво, що найбільший вплив судинне здоров’я мало у людей із низьким вродженим ризиком хвороби Альцгеймера – саме у них роль способу життя була особливо відчутною.

Висновок дослідників однозначний: турбота про судини та відмова від шкідливих звичок можуть суттєво відстрочити або навіть запобігти розвитку деменції. Здоровий спосіб життя – це не просто модний тренд, а реальний шлях зберегти ясність розуму на довгі роки.