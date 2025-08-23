Цукор у великій кількості запускає процес глікації – хімічної реакції, під час якої молекули цукру “склеюють” колаген і еластин у шкірі.

Лікарка Наталія Бобок пояснила про шкоду цукру для шкіри в інтерв'ю 24 Каналу.

Повний текст інтерв'ю Цукрова пастка: як солодке викликає залежність, прискорює старіння та посилює втому

Як надлишок цукру шкодить шкірі?

Внаслідок глікації шкіра втрачає пружність і еластичність, з'являються зморшки, пігментація та сухість. Лікарка називає цукор "суперклеєм" для тіла, який прискорює внутрішнє старіння.

Окрім шкіри, цукор сильно впливає на кишківник, стимулюючи розвиток шкідливих бактерій та грибків, що порушує баланс мікрофлори і знижує імунітет.

Надлишок фруктози перевантажує печінку та мітохондрії, клітинні електростанції організму, що призводить до хронічної втоми. Бобок також зазначає, що цукор здатний вимикати гени довголіття, зокрема сіртуїни та FOXO.

Варто знати! Всесвітня організація охорони здоров'я радить обмежити вільний цукор до 25 грамів на добу, що приблизно дорівнює 5 чайним ложкам. Це включає як доданий цукор у продуктах, так і фруктозу у соках та меді.

Чому ми не "помічаємо" цукор?

Лікарка Наталія Бобок застерегла також, що прихований цукор часто міститься навіть у продуктах, які вважають "здоровими":

знежирені йогурти та сири,

хліб і кондитерські вироби,

супи та соуси, кетчупи, маринади,

молоко та фруктові фреші.

Який вихід?

За словами Бобок, людина, яка не вживає очевидних солодощів, часто подвоює або потроює добову норму цукру, навіть не підозрюючи про це.

Щоб контролювати споживання, вона радить уважно читати склад продуктів і віддавати перевагу цілим фруктам замість фрешів, а також обмежувати продукти з прихованим цукром.