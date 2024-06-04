Як люди в різних країнах ставляться до фізичних покарань дітей: велике дослідження

Дослідники з Австралії та Індонезії провели порівняльний аналіз ставлення батьків до тілесних покарань у сім'ї у восьми державах із високим рівнем доходів, а також у Гонконгу. У Німеччині та Іспанії застосування фізичної сили щодо дітей суворо заборонено законом.

Загальновідомо, що тілесні покарання можуть спричинити деструктивні психологічні та фізіологічні реакції. Також доведено, що навіть легкі ляпаси можуть призвести до порушень у роботі головного мозку, які можна порівняти із наслідками серйозного насильства, та погіршити когнітивний розвиток дитини.

Також на тему Як спілкуватись з рідними, які живуть у зоні бойових дій і не хочуть виїжджати

Нове дослідження виховання дітей

У новому дослідженні, проведеному психологами з університету Квінсленду та Університету Гаджа Мада, було виявлено, що в різних регіонах світу ставлення до тілесних покарань може сильно відрізнятися. Дослідники проаналізували відповіді 6760 батьків із восьми розглянутих країн, які мають дітей віком від 2 до 12 років.

За результатами дослідження не було виявлено явного зв'язку між повною законодавчою забороною тілесних покарань та зміною виховних практик, батьківських переконань та поведінки.

В яких країнах найчастіше фізичне покарання дітей

Для німецьких батьків фізичне покарання дітей виявилося найменш прийнятним серед розглянутих країн. Також у Німеччині зафіксували найнижчий рівень використання ударів та сприйняття виховання як особистої справи.

Водночас в Іспанії, де тілесні покарання теж повністю заборонені, опитування показало найвищу частоту примусових методів виховання, а нетерпимість до насильства щодо дітей там виявилася зовсім не таким високим, як у Німеччині.

Крім того, іспанці лідирували у плані сприйняття виховання як особистої справи. У той самий час у цій державі батьки найкраще характеризували відносини з дітьми. Найгірше з дітьми ладнали гонконзькі батьки.

Найбільшу відкритість ідеї допустимості фізичних покарань продемонстрували австралійці. Близький рівень такої прийнятності виявили й у Гонконгу.

Дослідники дійшли висновку, що прості законодавчі заходи є недостатніми для поліпшення виховних практик та батьківських переконань. Необхідна системна робота з формування позитивної та дбайливої ​​атмосфери у сім'ях для виховання дітей.