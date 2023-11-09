Як спорт впливає на ментальне здоровʼя: пояснення лікарки

Усвідомлення взаємозв'язку між фізичною активністю та ментальним здоров'ям допомагає покращити якість життя та зменшити ризик розвитку психічних розладів.

Фізична активність може бути ефективним інструментом для збереження ментального здоров'я, покращення настрою та підвищення якості життя. Про те, як спорт впливає на наше ментальне здоров’я 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Гормональний вплив

Один із ключових аспектів взаємозв'язку фізичної активності та психічного здоров'я – це вироблення в мозку таких речовин, як ендорфіни.

Уляна Вернер “Ендорфіни відомі як "гормони щастя", оскільки вони допомагають знижувати стрес, поліпшувати настрій та зменшувати відчуття болю. Регулярна фізична активність стимулює вироблення гормонів, що призводить до покращення емоційного та загального психічного станів”.

Зниження тривожності та депресії

Дослідження підтверджують, що регулярна фізична активність допомагає знизити рівень тривожності та депресії. Фізичні навантаження сприяють збільшенню виділення серотоніну та норадреналіну, які грають важливу роль у регулюванні настрою та розслабленні. Також спорт сприяє зниженню рівня стресу, оскільки фізична активність допомагає знижувати рівень кортизолу.

Покращення самооцінки та когнітивних функцій

Спорт допомагає покращити самооцінку та самоповагу. Досягнення фізичних цілей та покращення фізичної форми можуть впливати на сприйняття себе та власну цінність.

Це особливо важливо для людей, які страждають від депресії або тривожності. Фізична активність також має позитивний вплив на когнітивні функції, такі як здатність до концентрації, пам'ять та прийняття рішень.

Соціальний вимір

Спорт також може сприяти соціальній інтеграції та зменшувати почуття самотності. Будучи частиною спортивного колективу або групи, люди мають можливість спілкуватися, будувати нові відносини та знаходити підтримку у спільноті.

Фізична активність є потужним інструментом для поліпшення психічного здоров'я. Регулярні тренування сприяють виробленню ендорфінів, зниженню тривожності та депресії, покращенню самооцінки, збільшенню когнітивних функцій та підтримці соціальних зв'язків. Тож, спорт не лише допомагає нам бути фізично здоровими, а й сприяє нашому психічному добробуту.