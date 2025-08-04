Дослідження, проведене у 2020 році, охопило понад шість мільйонів менструальних циклів у японських жінок за допомогою спеціальних додатків, пише 24 Канал з посилання на PMC.
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Було встановлено: температура навколишнього повітря дійсно впливає на температуру тіла у різні фази циклу – фолікулярну та лютеїнову. Водночас на тривалість самого циклу погодні умови не впливають.
Оваріальний резерв: зв’язок із сезоном
Американські науковці у 2022 році проаналізували, як змінюється оваріальний резерв (запас яйцеклітин) залежно від температури повітря. З’ясувалося, що у холодну пору року кількість антральних фолікулів більша, а влітку, коли спекотно, зменшується.
Це може свідчити про те, що висока температура прискорює процеси, пов’язані з репродуктивним старінням. Однак варто враховувати, що дослідження проводилося лише в одному регіоні США.
Спекотна погода сприяє розширенню судин, через що менструальні кровотечі можуть ставати ряснішими. Деякі жінки відзначають, що у спеку та за високої вологості менструація проходить важче. Однак прямих наукових доказів цієї залежності поки немає.
Щитоподібна залоза і спека
Щитоподібна залоза – важливий орган, який контролює безліч функцій організму, зокрема й жіноче здоров’я. За даними Американської асоціації ендокринологів, рівень тиреотропного гормону (ТТГ) змінюється залежно від температури: у холод – зростає, у спеку – знижується. Це впливає на роботу щитовидки, а отже й на менструальний цикл та фертильність.
Тривале спостереження за людьми з різним станом щитоподібної залози показало: взимку ризик розвитку субклінічного гіпотиреозу вищий, а влітку гормональний фон частіше нормалізується.
Кортизол і стрес
Організм у спеку витрачає більше ресурсів на терморегуляцію, що може призвести до підвищення рівня кортизолу – основного гормону стресу. Це впливає на настрій, якість сну, здатність зосереджуватись.
Дослідження показують: улітку рівень кортизолу у крові зростає частіше, а навіть коротке перебування на спеці підвищує тривожність. Високий рівень стресу, своєю чергою, може стати причиною нерегулярного або болючого менструального циклу.
Як полегшити самопочуття у спеку: рекомендації ВООЗ
- Уникайте прямих сонячних променів, особливо у найспекотніші години дня.
- Зберігайте прохолоду вдома: провітрюйте вночі, вдень закривайте вікна та вимикайте зайві електроприлади.
- Стежте за водним балансом – пийте тоді, коли відчуваєте спрагу, беріть із собою пляшку води, можна додати лимон чи лайм для смаку.
- Відмовтеся від алкоголю та обмежте солоні продукти, аби не провокувати затримку рідини.
- Не користуйтеся вентиляторами при температурі понад 40 градусів за Цельсієм, щоб не перегрітися.
Спека може впливати на оваріальний резерв та роботу щитовидної залози, хоча для однозначних висновків поки бракує наукових даних. У літній період деякі жінки відзначають зміни у характері менструації – можуть виникати більш рясні кровотечі.
Найкращий спосіб підтримати себе – дотримуватися рекомендацій ВООЗ, піклуватися про водний баланс і слухати свій організм. Якщо з’явилися незвичні симптоми – обов’язково зверніться до лікаря.