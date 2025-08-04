Дослідження, проведене у 2020 році, охопило понад шість мільйонів менструальних циклів у японських жінок за допомогою спеціальних додатків, пише 24 Канал з посилання на PMC.

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Було встановлено: температура навколишнього повітря дійсно впливає на температуру тіла у різні фази циклу – фолікулярну та лютеїнову. Водночас на тривалість самого циклу погодні умови не впливають.

Оваріальний резерв: зв’язок із сезоном

Американські науковці у 2022 році проаналізували, як змінюється оваріальний резерв (запас яйцеклітин) залежно від температури повітря. З’ясувалося, що у холодну пору року кількість антральних фолікулів більша, а влітку, коли спекотно, зменшується.

Це може свідчити про те, що висока температура прискорює процеси, пов’язані з репродуктивним старінням. Однак варто враховувати, що дослідження проводилося лише в одному регіоні США.

Спекотна погода сприяє розширенню судин, через що менструальні кровотечі можуть ставати ряснішими. Деякі жінки відзначають, що у спеку та за високої вологості менструація проходить важче. Однак прямих наукових доказів цієї залежності поки немає.

Щитоподібна залоза і спека

Щитоподібна залоза – важливий орган, який контролює безліч функцій організму, зокрема й жіноче здоров’я. За даними Американської асоціації ендокринологів, рівень тиреотропного гормону (ТТГ) змінюється залежно від температури: у холод – зростає, у спеку – знижується. Це впливає на роботу щитовидки, а отже й на менструальний цикл та фертильність.

Тривале спостереження за людьми з різним станом щитоподібної залози показало: взимку ризик розвитку субклінічного гіпотиреозу вищий, а влітку гормональний фон частіше нормалізується.

Кортизол і стрес

Організм у спеку витрачає більше ресурсів на терморегуляцію, що може призвести до підвищення рівня кортизолу – основного гормону стресу. Це впливає на настрій, якість сну, здатність зосереджуватись.

Дослідження показують: улітку рівень кортизолу у крові зростає частіше, а навіть коротке перебування на спеці підвищує тривожність. Високий рівень стресу, своєю чергою, може стати причиною нерегулярного або болючого менструального циклу.

Як полегшити самопочуття у спеку: рекомендації ВООЗ

Уникайте прямих сонячних променів, особливо у найспекотніші години дня. Зберігайте прохолоду вдома: провітрюйте вночі, вдень закривайте вікна та вимикайте зайві електроприлади. Стежте за водним балансом – пийте тоді, коли відчуваєте спрагу, беріть із собою пляшку води, можна додати лимон чи лайм для смаку. Відмовтеся від алкоголю та обмежте солоні продукти, аби не провокувати затримку рідини. Не користуйтеся вентиляторами при температурі понад 40 градусів за Цельсієм, щоб не перегрітися.

Спека може впливати на оваріальний резерв та роботу щитовидної залози, хоча для однозначних висновків поки бракує наукових даних. У літній період деякі жінки відзначають зміни у характері менструації – можуть виникати більш рясні кровотечі.

Найкращий спосіб підтримати себе – дотримуватися рекомендацій ВООЗ, піклуватися про водний баланс і слухати свій організм. Якщо з’явилися незвичні симптоми – обов’язково зверніться до лікаря.