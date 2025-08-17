Звичайний тонометр може показувати неправильний тиск. Вчені з’ясували, що пристрій часто занижує "верхній" показник і завищує "нижній". Через це багато людей навіть не здогадуються, що мають гіпертонію.

Лікарі звикли вимірювати тиск за допомогою манжети на руці. Але нове дослідження показало, що такий спосіб не завжди точний, передає 24 Канал.

Чому виникає похибка

Коли манжета блокує кровотік, а потім поступово спускається, артерія під нею залишається затиснутою довше, ніж очікується. У результаті перші удари, що свідчать про систолічний тиск, фіксуються пізніше, і показник виходить нижчим від реального. За оцінками, це може приховувати до 30% випадків систолічної гіпертонії.

Як можна підвищити точність

Дослідники пропонують кілька рішень:

піднімати руку перед вимірюванням, щоб забезпечити більш правильний тиск на виході;

удосконалити пристрої, щоб вони враховували індивідуальні параметри — вік, індекс маси тіла, щільність тканин;

використовувати адаптивні алгоритми для автоматичного коригування похибки.

Науковці наголосили, що вдосконалені тонометри допоможуть лікарям точніше діагностувати гіпертонію і своєчасно призначати лікування.