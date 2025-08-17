Лікарі звикли вимірювати тиск за допомогою манжети на руці. Але нове дослідження показало, що такий спосіб не завжди точний, передає 24 Канал.

Чому виникає похибка

Коли манжета блокує кровотік, а потім поступово спускається, артерія під нею залишається затиснутою довше, ніж очікується. У результаті перші удари, що свідчать про систолічний тиск, фіксуються пізніше, і показник виходить нижчим від реального. За оцінками, це може приховувати до 30% випадків систолічної гіпертонії.

Як можна підвищити точність

Дослідники пропонують кілька рішень:

піднімати руку перед вимірюванням, щоб забезпечити більш правильний тиск на виході;

удосконалити пристрої, щоб вони враховували індивідуальні параметри — вік, індекс маси тіла, щільність тканин;

використовувати адаптивні алгоритми для автоматичного коригування похибки.

Науковці наголосили, що вдосконалені тонометри допоможуть лікарям точніше діагностувати гіпертонію і своєчасно призначати лікування.