Лікарі звикли вимірювати тиск за допомогою манжети на руці. Але нове дослідження показало, що такий спосіб не завжди точний, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи варто їсти авокадо щодня: головні плюси для здоров'я
Чому виникає похибка
Коли манжета блокує кровотік, а потім поступово спускається, артерія під нею залишається затиснутою довше, ніж очікується. У результаті перші удари, що свідчать про систолічний тиск, фіксуються пізніше, і показник виходить нижчим від реального. За оцінками, це може приховувати до 30% випадків систолічної гіпертонії.
Як можна підвищити точність
Дослідники пропонують кілька рішень:
- піднімати руку перед вимірюванням, щоб забезпечити більш правильний тиск на виході;
- удосконалити пристрої, щоб вони враховували індивідуальні параметри — вік, індекс маси тіла, щільність тканин;
- використовувати адаптивні алгоритми для автоматичного коригування похибки.
Науковці наголосили, що вдосконалені тонометри допоможуть лікарям точніше діагностувати гіпертонію і своєчасно призначати лікування.