Яку їжу не можна давати немовлятам: головні правила прикорму

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує починати прикорм із шести місяців, до цього найкраща їжа для дитини – це грудне молоко.

Коли починати прикорм

Більшість національних рекомендацій також говорять про вік шести місяців, але деякі вважають, що прикорм можна вводити і раніше, якщо дитина готова. У будь-якому випадку до 4 місяців дитині не можна давати жодної іншої їжі, крім грудного молока чи суміші.

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Крім віку, важливо звернути увагу на ознаки готовності дитини:

може сидіти сама або з допомогою;

добре тримає голову;

відкриває рота, коли їй пропонують їжу;

якщо їжа потрапляє в рот, не виштовхує її язиком назад, а ковтає;

тягне предмети до рота;

намагається хапати невеликі іграшки чи шматочки їжі;

цікавиться процесом їжі, тягнеться до їжі, якщо опиняється за столом.

Не варто починати прикорм, якщо дитина не демонструє більшість із цих ознак. З іншого боку, занадто відкладати теж не варто: після 6 місяців більшості дітей уже недостатньо поживних речовин, які надходять із грудним молоком чи сумішшю. Прикорм також допомагає дітям вчитися жувати, готує ротовий апарат для подальшого розвитку мови.

З яких продуктів починати прикорм

Міжнародні рекомендації не називають конкретних продуктів, з яких треба розпочинати прикорм. Цей вибір зазвичай ґрунтується на культурних звичаях країни, раціоні сім'ї чи інтересах дитини.

Їжа має бути безпечною та підходити маленькій дитині за консистенцією. Важливо давати куштувати різну їжу, щоб до 7 – 8 місяців у раціоні дитини вже були різні харчові групи, тобто крупи, м'ясо чи інші білки, фрукти, овочі та молочні продукти (не молоко).

Зазвичай прикорм починають із їжі, яка має консистенцію пюре. Це може бути домашнє або куплене овочеве, фруктове, м'ясне пюре, а також дитячі каші, сири та йогурти. Щоб приготувати безпечну їжу для першого підгодовування вдома, є кілька рекомендацій:

добре розварювати крупи і змішувати їх із грудним молоком, сумішшю чи водою, щоб дитині було легше ковтати. При цьому каша не має бути надто рідкою, інакше в ній недостатньо поживних речовин;

робити однорідне пюре з овочів, фруктів та інших продуктів;

варити, тушкувати або запікати тверді фрукти та овочі, такі як яблука та морква, щоб з них було легко зробити пюре;

будь-які продукти потрібно готувати до такого стану, щоб їх можна було легко розім'яти вилкою;

знімати шкірку, видаляти кістки та жир з птиці, м'яса та риби перед приготуванням.

Практично з початку прикорму можна також пропонувати м'які шматочки їжі, але їх потрібно правильно підготувати:

очистити фрукти та ягоди від насіння або кісточок, а потім нарізати на дрібні шматочки;

циліндричні продукти, наприклад морква, потрібно різати брусочками, а не кружальцями – так безпечніше;

ягоди та маленькі помідори теж необхідно розрізати, щоб вони не застрягли у горлі.

Які продукти не можна давати

Дитині вже з шести місяців можна більшість продуктів, включаючи потенційні алергени. Вважається, що чим раніше їх ввести до раціону дитини, тим менший ризик розвитку алергії.

Але все ж є кілька видів продуктів, які не можна давати маленьким дітям:

До року не можна давати дітям мед та продукти з ним, у тому числі випічку, тому що в ньому можуть бути спори, які викликають ботулізм. Вони є небезпечними саме для маленьких дітей, тому що їх шлунково-кишковий тракт недостатньо розвинений.

До цього віку не можна давати коров'яче молоко: воно може призвести до кишкової кровотечі. Також коров'яче молоко складніше перетравлювати, ніж грудне молоко чи суміш, які намагаються ним замінити.

Маленьким дітям не можна давати продукти, які становлять ризик харчового отруєння: сире м'ясо, рибу чи м'ясо з кров'ю; яйця некруто або інші, де жовток не затвердів; непастеризовані молочні продукти, наприклад, м'який сир; лісові гриби.

Риба з високим вмістом ртуті, така як тунець та марлін, може бути небезпечною для маленьких дітей. Інша риба безпечна, і її треба давати.

Діти ще погано вміють жувати, тож можуть легко подавитися. Тому в перші два роки їм не можна давати деякі види їжі або її потрібно спеціально підготувати. Тверді овочі та фрукти, наприклад морква та яблуко, потрібно готувати або натирати на тертці; круглі ягоди та помідори чері – розрізати на половинки або четвертинки; горіхи давати у вигляді пасти; зерна та крупи добре розварювати; м'ясо та сир різати на маленькі шматочки; очищати м'ясо та рибу від кісток; не давати цукерки, жуйки, льодяники, тверде печиво, сухарі.

Напої з кофеїном, у тому числі чай. До двох років їх краще не давати взагалі, а потім обмежувати.

Час прикорму – це приблизно від 6 місяців до 1 року. Після року звичайна їжа вже стає основною для дитини і вона може їсти те саме, що й решта сім'ї.