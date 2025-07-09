Фізична активність проти безсоння: що працює краще – ліки, терапія чи спорт

Свіжий метааналіз порівняв ефективність медикаментів, традиційних методів покращення сну та різних видів фізичної активності. Виявилося, що такі заняття, як йога, тайцзі, ходьба та біг, можуть значно підвищити якість сну та допомогти впоратися з безсонням.

Автори дослідження опублікованого в BMJ Evidence Based Medicine підкреслюють: фізичні вправи варто розглядати як один з основних способів боротьби з порушеннями сну, пише 24 Канал.

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Безсоння – проблема, з якою стикаються від 4 до 22% людей. Вона не тільки погіршує самопочуття, а й збільшує ризик психічних та фізичних захворювань, включаючи деменцію та серцево-судинні патології.

Медикаментозна терапія часто супроводжується побічними ефектами. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) визнана ефективною та безпечною, однак доступна не всім через брак фахівців.

Нове дослідження фізичної активності для покращення сну

Нове дослідження охопило 22 роботи з 1348 учасниками, які випробували 13 різних підходів до лікування безсоння, зокрема сім видів фізичних вправ: йогу, тайцзі, ходьбу та біг, аеробні та силові тренування та їхні комбінації. Тривалість програм варіювалася від 4 до 26 тижнів.

Як альтернативи розглядалися КПТ, гігієна сну, аюрведа, масаж, акупунктура, стандартна терапія та відсутність лікування. Ефективність оцінювали за шкалами, а також за такими показниками, як загальний час сну, його ефективність (частка сну в загальному часі в ліжку), кількість нічних пробуджень та швидкість засинання.

Які фізична активність покращує сон

КПТ, як і раніше, перевершує стандартне лікування, значно збільшуючи тривалість та ефективність сну, а також прискорюючи засинання.

Фізична активність не сильно поступається:

Йога здатна додати майже 2 години до сну та покращити його якість приблизно на 15%.

Ходьба та біг значно зменшують вираженість безсоння, а тайцзі не тільки покращує якість сну, а й прискорює засинання – цей ефект зберігається до двох років.

Автори також пропонують пояснення, чому спорт такий ефективний проти безсоння:

Йога та тайцзі допомагають тілу та мозку розслабитися, знизити тривожність та емоційне напруження. Медитативні практики сприяють регуляції емоцій, зменшують потік нав'язливих думок і навіть можуть знижувати рівень запальних молекул в організмі. Аеробні навантаження (ходьба, біг) знижують рівень кортизолу, сприяють виділенню мелатоніну та збільшують час глибокого сну.

Звичайно, не всі дослідження були бездоганними за якістю, і вибірка є відносно невеликою. Проте дані переконливо доводять: доступні та недорогі фізичні вправи можуть стати ефективним та безпечним методом першої лінії в терапії безсоння.