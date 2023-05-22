Як покращити секс та до чого тут статеве виховання

Хороший секс не можна виміряти тривалістю статевого акту, кількістю партнерів, різноманітністю поз та частотою оргазмів. Єдиний критерій хорошого сексу – це взаємне задоволення.

Важливість статевого виховання

Займатися сексом – не означає розбиратися в ньому. В українських школах майже не викладають статеве виховання, тому діти навчаються з розповідей старших друзів та порнороликів, засвоюють міфи про те, що не можна завагітніти під час першого сексу чи місячних – і переносять це у доросле життя.

Також на тему Як розмови з партнером можуть покращити секс: практичні поради

Статеве виховання – це не про курси глибокої глотки та секретні методики задоволення партнера. Статеве виховання допомагає розібратися у питаннях сексуального та психічного здоров'я, анатомії чоловіків та жінок, навчитися обговорювати свої вподобання з партнером без незручності та засуджень.

Наукове підтвердження

В одному дослідженні вирішили перевірити, як статеве виховання впливає на задоволеність сексуальним життям. Для цього автори опитали 271 студентку, всі відвідували різні курси. Одні ходили на курс "Психологія людської сексуальності", де дівчатам розповідали про сексуальне здоров'я, анатомію та геніталії, нерівність в оргазмі — за статистикою, оргазм під час сексу відчувають 95% гетеросексуальних чоловіків та лише 65% гетеросексуальних жінок.

Інші дівчата відвідували курс психології особистості, де взагалі не говорили про секс, і курс "Людська сексуальність і культура", де обговорювали секс виключно з антропологічного погляду. В результаті студентки з першої групи повідомили про покращення у сексуальному житті: вони стали частіше отримувати оргазм, навчилися обговорювати з партнером свої бажання та перестали турбуватися про те, як виглядають у ліжку. У дівчат з інших груп секс не покращився. Це дослідження показує, що інформація про те, як працює наше тіло, впливає на сексуальне задоволення.