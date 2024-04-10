Найважливіший чоловічий гормон: 6 способів підвищити рівень тестостерону без ліків

Після 30 років у чоловіків може спостерігатися зниження рівня тестостерону, що може призвести до небажаних ефектів, таких як зменшення м'язової маси, дратівливість, відсутність мотивації та зниження сексуальної активності.

Для чого потрібен тестостерон

Тестостерон – дуже важливий чоловічий статевий гормон. Він виконує безліч фізіологічних функцій, контролюючи стан різних органів і процесів у чоловічому організмі, таких як м'язи або серцево-судинна система, а також ментальне здоров'я.

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У здоровому організмі виробляється від 4 до 8 мг тестостерону на день, але до 30 – 40 років рівень вільного гормону починає поступово зменшуватися приблизно на 1,2% на рік. Брак гормону згодом веде до порушення функцій чоловічого організму, впливаючи на загальний стан.

Як підвищити рівень тестостерону

Ведіть активний спосіб життя. Дослідження 2015 року показало, що фізична активність позитивно впливає на виробництво тестостерону більше, ніж дієта та обмеження калорій. Силові тренування та інтервальні тренування високої інтенсивності (HIIT) у короткостроковій перспективі найбільше позитивно впливають на виробництво гормону.

Дотримуйтесь білкового балансу. Приймання достатньої кількості білка підтримує рівень тестостерону в чоловічому організмі. Те саме стосується й корисних жирів та вуглеводів, але меншою мірою. Загалом важливо дотримуватись збалансованого харчування, включаючи овочі, м'ясо та цільнозернові продукти.

Уникайте стресу. Наукова спільнота наголошує на небезпеці тривалого стресу, який може збільшувати рівень гормону кортизолу. Цей гормон, своєю чергою, знижує рівень тестостерону. Для підтримки нормального гормонального балансу важливо забезпечити хороший сон, приділяти більше часу своєму емоційному стану та уникати перевтоми.

Підтримуйте рівень вітаміну D. Він потрібен для зміцнення імунної системи людини. Наукові дослідження підтверджують, що низький рівень вітаміну може бути пов'язаний з дефіцитом тестостерону. Дослідження 2017 року за участю 102 чоловіків показало, що приймання добавок із вітаміном D може стабілізувати рівень тестостерону та покращити фертильність.

Уникайте токсинів. Щодня ми використовуємо пластикові вироби – кришки від стаканчиків, контейнери, харчові упаковки, пакети. Деякі види пластику містять речовину бісфенол А, який має властивості жіночого гормону естрогену. Постійна взаємодія з ним може призвести до неприємних наслідків для репродуктивної системи як у чоловіків, так і у жінок. Тому буде безпечніше замінити пластикові контейнери для їжі на скляні.

Не зловживайте алкоголем. Якщо ви зловживаєте алкоголем протягом 5 днів поспіль, рівень тестостерону може знизитись. Усі спиртні напої заважають нормальній роботі гормональної системи чоловічого організму, тому їх вживання слід звести до мінімуму.