Вчені з США заявили, що тривалість життя людини можна передбачити в юному віці, вимірявши обсяг генетичних мутацій. Такі дані в майбутньому можна використовувати для визначення людей, що в групі ризику, та вчасно запроваджувати профілактичні заходи, щоб запобігти старінню.

Крім того, генетики з Медичного університету Юти припустили, що швидкість накопичення генетичних мутацій у молоді може вказувати не лише на загальну тривалість життя, але і фертильний період у жінок, пише New Atlas.

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Річ у накопиченні генетичних мутацій

Для того щоб вивчити цю гіпотезу, дослідники вивчали ДНК людей похилого віку і порівняли їх з генетичним матеріалом їх дітей, щоб отримати картину змін в часі, не чекаючи довго.

Мутації клітин зародкової лінії передаються від батьків до дітей. Вимірявши їх, вчені змогли обчислити, скільки генетичних мутацій старше покоління накопичило на часі зачаття дітей. Потім порівняли ці показники з темпами акумулювання генетичних мутацій за весь період життя.

Суть і перспектива дослідження

Результати свідчать, що молодь з нижчою швидкістю накопичення мутацій в середньому живе на п'ять років довше, ніж ті, хто накопичує їх швидше. Відтак, різницю в тривалості життя можна порівняти з тим, що лікарі-епідеміологи спостерігають в людей, які схильні переймати шкідливі звички.

Також підвищений темп придбання генетичних мутацій виявився пов'язаний з низькою репродуктивною здатністю жінок.

Якщо результати цієї праці підтвердять інші незалежні дослідження, це буде означати, що людство, ймовірно, знайдемо спосіб жити довше і краще,

– заявив генетик Лінн Йорді – один з дослідників.