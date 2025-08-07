Психічне здоров’я формується під впливом багатьох чинників – це не лише гени, а й умови життя, виховання в сім’ї, матеріальне становище, освіта і навіть вік. Нещодавно канадські науковці додали до цього переліку ще один неочікуваний фактор: місяць народження.

Дослідники з Квантленського політехнічного університету (Канада) провели опитування серед мешканців Ванкувера, щоб з’ясувати, чи пов’язані симптоми депресії та тривожності із сезоном, коли людина народилася, пише 24 Канал з посилання на PLOS Mental Health.

В експерименті взяли участь 303 особи, більшість із яких були молодими жінками (65%), а середній вік респондентів становив 26 років.

Як дата народження впливає на ризик депресії?

Результати виявилися досить тривожними: майже у 84% учасників спостерігались виражені ознаки депресії, а у двох третин – симптоми тривожності. Це значно перевищує середні показники по країні: згідно з одним із національних досліджень, депресію переживають близько 22% канадців, а тривожність – приблизно 25%.

Особливу увагу дослідників привернули чоловіки, народжені влітку: саме у них частіше фіксували високий рівень депресії. У жінок такої залежності виявлено не було. Впливу сезону народження на схильність до тривожності також не зафіксували ні у чоловіків, ні у жінок.

Чому виникає такий звʼязок?

Чому саме літні місяці народження можуть підвищувати ризик депресії у чоловіків – поки що загадка. Фахівці припускають, що причини можуть ховатися в особливостях впливу зовнішнього середовища на майбутню матір під час вагітності, наприклад, у тривалості світлового дня чи сезонних інфекціях.

Однак вчені наголошують: остаточні висновки робити зарано. По-перше, більшість учасників дослідження – студенти, а по-друге, тестування проходило взимку, коли депресивні прояви зазвичай посилюються. Усе це ускладнює встановлення однозначного зв’язку між датою народження та ризиком розвитку психічних розладів.

До речі, подібні наукові роботи вже показали, що у чоловіків, які з’явилися на світ у холодну пору року (восени та взимку), об’єм сірої речовини у лівій верхній скроневій борозні мозку більший, ніж у тих, хто народився навесні чи влітку. Саме ця ділянка відіграє важливу роль у сприйнятті й обробці емоцій, що часто порушуються при афективних розладах.