Паразити, яких поширюють коти, порушують роботу мозку і поведінку

Навіть якщо токсоплазмоз уражає лише незначну кількість нейронів, це може суттєво змінити роботу мозку. Такий вплив паразита Toxoplasma gondii на нейронні зв’язки підтвердили науковці у дослідженні з клітинами мозку мишей – як вирощеними в лабораторних умовах, так і отриманими від живих інфікованих тварин.

Токсоплазмоз змінює роботу мозку

Виявилося, що заражені паразитом нейрони починають виділяти значно менше позаклітинних везикул – крихітних ліпідних бульбашок з білками, генетичним матеріалом та різними метаболітами, за допомогою яких клітини "спілкуються" між собою, пише 24 Канал з посиланням на PLOS Pathogens.

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Окрім цього, були зафіксовані зміни у роботі астроцитів – спеціалізованих клітин мозку. В них активізувалися певні імунні гени та зменшилася здатність усувати надлишок глутамату – важливого нейромедіатора, накопичення якого пов’язане із судомами та пошкодженням нервових клітин. Це відкриття підкреслює, наскільки токсоплазмоз може впливати на нервову систему й навіть поведінку.

Ми побачили, що збій у сигнальній системі позаклітинних везикул може порушити нормальну взаємодію між нейронами і гліальними клітинами, особливо астроцитами. Навіть мінімальне зараження нервових клітин змінює хімічний баланс у мозку,

– коментує дослідження паразитолог-імунолог Емма Вілсон з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Що відомо про токсоплазмоз

Паразит T. gondii відомий науковцям своєю здатністю змінювати поведінку гризунів, змушуючи їх шукати зустрічі з кішками – єдиними тваринами, в організмі яких він може розмножуватися. Після потрапляння в мозок цей мікроорганізм може роками перебувати там у неактивній формі. Проте ступінь впливу токсоплазмозу на людину досі є предметом наукових дискусій.

Заразитися T. gondii найчастіше можна, вживаючи недостатньо термічно оброблене м’ясо сільськогосподарських тварин або при контакті з котячими фекаліями, особливо якщо кішка полювала на мишей. Більшість інфікованих людей навіть не здогадуються про присутність паразита і живуть без жодних симптомів.

Однак для деяких – передусім новонароджених, літніх, вагітних жінок і людей з ослабленим імунітетом – інфекція може бути вкрай небезпечною.

Найефективніший захист – ретельно просмажувати й проварювати м’ясо, мити овочі й добре мити руки після контакту з котячим туалетом.