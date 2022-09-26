Коронавірус значно підвищує ризик розладів мозку

Згідно з новими дослідженням, люди, як були інфіковані коронавірусом, мають підвищений ризик розвитку ряду неврологічних захворювань у перший рік після зараження.

Які ускладнення в мозку викликає коронавірус

Такі ускладнення включають інсульти, когнітивні проблеми та проблеми з пам’яттю, депресію, тривогу та головні болі та мігрені, відповідно до комплексного аналізу федеральних даних про здоров’я, проведеного дослідниками Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі та системи охорони здоров’я Сент-Луїса у справах ветеранів.

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Крім того, у мозок після COVID-19 часто розвиваються рухові розлади, від тремору та мимовільних скорочень м’язів до епілептичних припадків, аномалій слуху та зору, а також проблем з рівновагою та координацією. Розлади у таких людей виникали на 7% частіше порівняно з тими, хто ніколи не хворів COVID-19

Як відбувалося дослідження

Вчені оцінили 44 порушення роботи головного мозку та інші неврологічні розлади як серед не госпіталізованих, так і серед госпіталізованих пацієнтів, включаючи тих, хто потрапив у відділення інтенсивної терапії. Результати показують руйнівні довгострокові наслідки COVID-19. Вони є невіднятною частиною тривалого COVID-19.

За підрахунками вчених COVID-19 спричинив вже понад 40 мільйонів нових випадків неврологічних розладів у всьому світі.

Небагато людей у ​​дослідженні були вакциновані проти COVID-19, оскільки вакцини ще не були широко доступними протягом періоду дослідження, з березня 2020 року до початку січня 2021 року.