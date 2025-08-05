Для багатьох чашка кави – це не просто спосіб прокинутись. Про користь кави є чимало даних, та нове дослідження виявило ще один позитивний ефект.

Кава сприяє схудненню?

У нефільтрованій каві міститься природна сполука, яка може зменшити вісцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів і підвищує ризики серцевих хвороб, діабету й метаболічних розладів. Таких висновків дійшли вчені з Центру діабету Steno в Орхусі (Данія), дослідження оприлюднив журнал BMJ Nutrition, передає 24 Канал.

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Мова йде про кафестол – біоактивний компонент, який є у нефільтрованих видах кави, як-от еспресо, турецька кава чи френч-прес.

Як проводили дослідження?

У ході дослідження 40 людей з надмірною вагою упродовж 12 тижнів щодня отримували 6 міліграмів кафестолу або плацебо. Учасники зберігали звичний раціон, обмеживши споживання нефільтрованої кави до однієї чашки на день.

Результати показали:

Зменшення вісцерального жиру на 5% – це приблизно 440 мл внутрішнього жиру.

Середня втрата ваги – 2%.

Рівень ферменту ГГТ, пов'язаного з функцією печінки, знизився на 15%.

Водночас у групі плацебо учасники набрали в середньому 1 кілограм.

Важливо, що рівень глюкози в крові, артеріальний тиск і кількість підшкірного жиру залишилися незмінними. Це дозволяє припустити, що кафестол діє саме на "глибокі" жирові відкладення.

Чому це працює Кафестол не проходить через паперові фільтри, тому зберігає кавові олії. Власне, саме вони можуть активізувати обмін речовин. Попередні дослідження на тваринах уже свідчили про його здатність стимулювати секрецію інсуліну та покращувати функцію мітохондрій у жирових клітинах.

На відміну від інших випробувань, доза 6 міліграмів не призвела до підвищення рівня “поганого” холестерину — хоча у попередніх експериментах надлишок кафестолу (понад 10 мг) давав такий ефект.

Щоб отримати аналогічну дозу з кави, потрібно випити близько 4 чашок нефільтрованої кави (по 140 мілілітрів).