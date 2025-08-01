Американські вчені з Університету Вейна вирішили розібратися, як гостинг впливає на почуття та думки людей. Вони відтворили цю ситуацію у лабораторних умовах і проаналізували реакції учасників експерименту. Свої висновки команда опублікувала у журналі Personal Relationships, пише 24 Канал.

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Нове дослідження гостингу

У межах дослідження було змодельовано онлайн-знайомство: кожному з понад 380 добровольців запропонували уявити, що вони познайомилися з людиною, на ім'я Тейлор у спеціальному додатку для знайомств, обмінялися повідомленнями та двічі успішно сходили на побачення.

Потім учасники надсилали Тейлору запит на наступну зустріч – і отримували одну з трьох відповідей: позитивну, відмову або ж мовчання (тобто ставали жертвами гостингу).

Психологи ретельно відстежували емоції і поведінку учасників: вимірювали рівень негативних переживань, самооцінку, ступінь прив’язаності до уявного партнера та бажання відновити контакт або стежити за ним у соціальних мережах.

Як гостинг впливає на психіку?

Результати виявилися цікавими та навіть несподіваними. І гостинг, і пряма відмова викликали у людей пригніченість та знижували самооцінку – але ті, хто зіткнувся з гостингом, зазвичай відчували сильнішу прив’язаність до партнера і "чіплялися" за стосунки довше.

Така невизначеність часто штовхала їх знову перевіряти сторінки Тейлора в соцмережах або навіть спробувати написати чи зателефонувати через день. При цьому саме мовчання викликало найбільше розгубленості щодо майбутнього контактів – людям було важко зрозуміти, чи все дійсно закінчено.

У другому експерименті вчені також попросили учасників оцінити ймовірність того, що вони самі ініціюватимуть нове спілкування або навіть навмисно з’являться там, де буває "зниклий" партнер. З’ясувалося, що саме гостинг провокував найсильніше бажання повернути стосунки, тоді як пряма відмова, навпаки, допомагала швидше відпустити ситуацію.

Головний висновок дослідників: гостинг – це особливий вид психологічної травми у стосунках. Він не спричиняє більше негативних емоцій, ніж відмова, але залишає людину у стані невизначеності, змушуючи довше переживати і шукати знаки, яких не існує. На думку авторів, відверте спілкування – завжди кращий вибір, ніж мовчазна втеча.