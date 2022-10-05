У людей знайшли клітини, які відповідають за відразу до цигарок

Канадські вчені з університету Торонто знайшли клітини мозку, які відповідальні за виникнення почуття огиди до нікотину.

Перші викурені сигарети мають на мозок курця-початківця подвійну дію, викликаючи одночасно і огиду, і задоволення. Втім, коли куріння перетворюється на звичку, замість початкової огиди з'являється стійкий потяг до нікотину. Вважалося, що цей ефект пов'язаний з тим, що нікотин активує рецептори одразу у двох різних частинах головного мозку.

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Нове дослідження куріння

Канадські фахівці з'ясували, що за протилежні відчуття при перших епізодах куріння відповідають різні групи нейронів вентральної області кори середнього мозку, яка є відповідальною за систему винагороди та формування звичок. Щоб провести досліди щодо виділення цих груп нейронів, дослідники спеціально вивели лабораторних мишей, позбавлених нікотинових рецепторів.

Такі миші спочатку були нездатні відчувати будь-який вплив нікотину. Потім їм штучно вводили нікотинові рецептори до різних груп нейронів і, впливаючи на них великими дозами нікотину. Вчені з'ясували, що задоволення викликають нейрони, які відповідають за вироблення гамма-аміномасляної кислоти, а неприємні відчуття – ті, що вивільняють дофамін.

Як формується залежність від нікотину

Раніше вважалося, що дофамін, який називають гормоном задоволення, викликає лише позитивні емоції. Виходить, що нікотин активує нейрони в одній і тій же області, звідки вони проєктуються в різні частини мозку. Чим більше людина курить, тим більше у неї відбувається змін у рецепторах та у процесах передачі сигналів у системі винагороди мозку.

Ті ж дофамінові нейрони, які відповідали за почуття огиди у незалежних від нікотину тварин, у залежних сигналізували про винагороду. Коли виникає залежність, у мотиваційній системі мозку відбувається перемикання і йдеться не про те, щоб почуватися добре, а про те, щоб позбавитися негативних відчуттів, викликаних браком нікотину в організмі.

Це відкриття допоможе створити ефективний метод лікування для курців, які бажають побороти цю звичку за аналогією з антабусним ефектом препаратів, які викликають нудоту при вживанні спиртного у людей, які бажають позбутися алкогольної залежності.