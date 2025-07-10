Як діти переносять спеку: нове дослідження спростовує поширені міфи

Нове масштабне дослідження ставить під сумнів поширену думку про те, що діти більш схильні до ризику перегріву та зневоднення, ніж дорослі. Вчені провели серію експериментів, щоб з'ясувати, чи справді дитячий організм гірше справляється зі спекою.

Під час експерименту 68 дітей віком від 10 до 16 років та 24 дорослих проходили тренування на біговій доріжці в умовах підвищеної температури – до 40 градусів за Цельсієм, при вологості повітря 30%, пише 24 Канал з посилання на British Journal of Sports Medicine.

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Піддослідні тричі проходили 45-хвилинні тренування за різних температур і фізичних навантажень, індивідуально підібраних за рівнем підготовки, масою та площею тіла. До і після занять фахівці вимірювали температуру тіла та фіксували втрату ваги – основний показник зневоднення.

Як діти переносять спеку?

Результати роботи виявилися несподіваними:

Підвищення температури тіла у дітей не відрізнялося від аналогічних показників у дорослих, навіть за інтенсивних навантажень. Втрата рідини та ризик перегріву в обох груп були співставні незалежно від температури навколишнього середовища. Використаний для розрахунку втрат рідини дорослий калькулятор потовиділення виявився точним для дітей приблизно в 80% випадків, що робить його надійним інструментом і для молодого покоління.

Раніше вважалося, що діти важче переносять спеку через особливості статури та механізмів тепловіддачі. Однак наші дані показують: за фізіологічними реакціями діти нічим не поступаються дорослим,

– зазначив керівник дослідження професор Оллі Джей.

Однак, діти рідше відчувають спрагу і не завжди помічають ознаки зневоднення. Саме тому їм важливо нагадувати про необхідність пити воду під час тренувань, навіть якщо вони не відчувають спраги.

Для практичного застосування своїх відкриттів дослідницька група розробила онлайн-калькулятор потовиділення для дітей. Додаток враховує зріст, вагу, рівень фізичної активності та температуру навколишнього середовища, допомагаючи батькам і тренерам точніше визначати, скільки рідини потрібно дитині під час занять спортом.

На сьогодні калькулятор доступний для бігу та велоспорту, але найближчим часом з'явиться підтримка й інших видів активності.