Як погода, день тижня та пора року впливають на ваш сон

На наш сон впливає набагато більше факторів, ніж просто втома чи розпорядок дня. До такого висновку дійшли вчені з різних країн, проаналізувавши понад 73 мільйони ночей сну.

Результати масштабного дослідження, опублікованого у журналі Sleep, засвідчили: тривалість і якість сну залежать не лише від того, будній це день чи вихідний, а й від пори року та регіону проживання, передає 24 Канал.

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Нове дослідження сну

Протягом трьох з половиною років фахівці стежили за сном понад 116 тисяч дорослих людей у всьому світі за допомогою спеціального пристрою, схваленого FDA, який розміщується під матрацом. Такий масив даних дозволив встановити: звички сну безпосередньо пов’язані з довкіллям, а не лише з особистими вподобаннями.

Графік сну – це не просто індивідуальний вибір. На нього сильно впливають сезонні зміни, географія та навіть демографічні фактори. Кількість денного світла, перепади температури, робочий ритм тижня – усе це непомітно, але відчутно позначається на нашому самопочутті та загальній тривалості сну,

– зазначає Ганна Скотт, провідна авторка проєкту з Інституту здоров’я сну Університету Фліндерса (Аделаїда).

Фактори, які впливають на ваш сон

Одне з підтверджених дослідженням спостережень – звичка "досипати" на вихідні. За статистикою, на вихідних люди лягають спати на 30 – 40 хвилин пізніше, але компенсують недосип, відпочиваючи довше – до 80 хвилин понад норму. У середньому за суботу й неділю вдається "наздогнати" 20 – 35 хвилин сну, недоотриманих протягом будніх днів.

Найбільше різниця між сном у будні й на вихідних помітна у людей середнього віку (40 – 60 років), яким доводиться поєднувати роботу та турботу про родину. І це насторожує фахівців, адже нерівномірний режим може сприяти розвитку проблем зі здоров’ям.

Відчутні відмінності виявилися й залежно від сезону. Жителі Північної півкулі взимку сплять на 15 – 20 хвилин більше, а влітку в Південній півкулі, зокрема в Австралії, тривалість сну, навпаки, скорочується. Причому, чим далі людина живе від екватора, тим виразніші сезонні коливання сну. У тих же південних регіонах Австралії, як-от Мельбурн чи Гобарт, ці перепади відчуваються особливо гостро.

Цікаво, що за три роки дослідження було зафіксовано незначну, але стійку тенденцію до скорочення середньої тривалості сну – приблизно на 2,5 хвилини за ніч. Вчені пов’язують це з довготривалими наслідками пандемії COVID-19.

Професор Денні Екерт, один із керівників дослідження, підкреслює: "Нерегулярний сон – це не лише відчуття втоми, а й потенційний ризик для здоров’я. Важливо усвідомити, як звички, розклад і довкілля впливають на нашу "нічне перезавантаження"".

Обмеженням дослідження стало те, що в ньому брали участь переважно ті, хто користується сучасними гаджетами для відстеження сну. При цьому не враховувалися такі нюанси, як вплив домашніх тварин, дітей чи партнерів на якість нічного відпочинку.

Попри це, автори вважають роботу значним кроком до розуміння впливу навколишнього середовища на сон.