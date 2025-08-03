Ви коли-небудь ловили себе на тому, що начеб то і дивитесь кудись, але не помічаєте нічого, і не думаєте буквально ні про що? Не поспішайте звинувачувати себе у розсіяності, забудьковості чи ліні. Цьому явищу навіть є наукове визначення.

Це про так званий mind blanking – "порожнечу розуму". Команда французького науковця Тома Андрійона вирішила детальніше дослідити цей стан та встановити, що відбувається у мозку в цей час, інформує 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Що таке mind blanking?

Це короткочасний стан, коли мозок повністю зупиняє вироблення думок. Не фантазії, не саморефлексія, а буквальна пауза в мисленні. За словами нейробіологів, це не вигадка і не суб'єктивне відчуття, а реальний когнітивний стан, який можна виміряти та проаналізувати.

Наскільки часто ми "вимикаємось"?

Науковці вважають, що mind blanking може займати від 5% до 20% нашого часу під час неспання. Більшість людей цього просто не помічає, поки не отримують пряме запитання: "Про що ти щойно думав?", або "Ти тут"? ,"Де ти літаєш?". Натомість людина зазвичай відповідає: "Та ні про що".

Як проводили дослідження?

Дослідники використовували електроенцефалографію (EEG) для вимірювання активності мозку. Учасників експерименту попросили реагувати на послідовність чисел на екрані та натискати кнопку, коли бачили не трійку. Завдання вимагало уважності. При цьому щохвилини дослідники зупиняли експеримент і питали: про що саме думали учасники.

Коли люди повідомляли, що їхні думки були "порожні", мозкова активність суттєво знижувалась і не фокусувалася на жодній ділянці.

Важливо. Це суперечить старим уявленням про те, що під час неспання мозок постійно щось продукує.

Що показало МРТ?

Паралельне дослідження під керівництвом Афіни Демерці (Університет Льєжа) базувалося на функціональній МРТ. Учасники просто лежали в сканері, а дослідники періодично питали їх про думки. У моменти "порожнечі" мозок поводився як у фазі глибокого сну: активність знижувалась, а сигнали синхронізувались по всіх ділянках.

"Мозок буквально починає переходити у стан сну, хоч ми залишаємося свідомими", — пояснює Андрійон.

Для чого мозку потрібний mind blanking На думку дослідників, це мініперезавантаження мозку. Так само, як під час глибокого сну, мозок у такі моменти може очищуватися від зайвих сигналів, економити енергію та знижувати внутрішнє навантаження.

"Це як відкрити вікно у кімнаті з застояним повітрям – невелика, але необхідна пауза", зазначив Демерці.

При цьому дослідження свідчать, що люди, які хронічно не висипаються, переживають такі мікрозависання частіше. Тобто організм буквально змушує мозок відпочивати, коли не отримує достатнього сну.