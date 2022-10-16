Чи можна мити голову щодня

Регулярність миття голови залежить від типу волосся та особливостей шкіри. Але дерматологи та трихологи не рекомендують це робити щодня.

Якщо просто прополоскати волосся у воді, ефекту "чистоти" не буде. Інша справа – скористатися шампунем – в цьому і є основна небезпека.

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Чому часте миття голови шкодить

Шампунь закупорює пори, тобто затримує шкірне сало, яке виробляється природним чином, і цією дією тільки прискорює процес його утворення. За словами Анджели Лемб, докторки медичних наук, доцентки кафедри дерматології Медичної школи Ікана на горі Сінай він діє як емульгатор, змушуючи надлишки жиру, бруду та залишки самого засобу накопичуватися. Виходить, що занадто часте миття голови з використанням шампуню призведе до швидшого забруднення волосся.

З іншого боку, щоразу разом з мильною піною змиваються і природні шкірні жири, які необхідні для зволоження та захисту структури волосся. Від частого миття шкіра стає сухішою. Та й укладання волосся стане важчим: локони почнуть пушитися, стануть неслухняними і втратять блиск.

Як часто можна мити голову

Експерти стверджують: загальних рекомендацій щодо того, як часто потрібно підтримувати чистоту волосся, немає. Людям із нормальним типом волосся експерти рекомендують мити голову раз на 2 – 3 дні. Тим, кому пощастило мати кучеряве волосся і нежирну шкіру, можна дотримуватися графіка раз на 7 днів.

Однак з бажанням скоротити періодичність миття важливо не перестаратися: незалежно від зовнішнього вигляду волосся, не робіть перерву більше ніж 2 тижні.