Люди потребують більше сну взимку

Німецькі вчені з'ясували, що взимку людям треба лягати спати раніше – особливо тим, хто страждає на безсоння.

Нове дослідження сну

У дослідженні вчених з Берлінського інституту здоров'я брали участь 188 пацієнтів лікарні святої Ядвіги у Берліні віком від 17 років до 81 року. В усіх учасників дослідження були нервово-психічні порушення сну. Ніхто з них не приймав препаратів, здатних погіршити нічний сон, наприклад антидепресанти, стимулятори або нейролептики.

Також на тему: В якій позі найкраще спати: плюси та мінуси усіх положень

Усіх піддослідних обстежили у різні місяці групами по 20 людей. Протягом трьох ночей кожен учасник проходив полісомнографію – дослідження сну із використанням спеціальних пристроїв. Будильники в цей час були під забороною, але деякі пацієнти все ж таки просили, щоб їх будили. Для цього вони спільно з вченими визначили найпізніший час пробудження.

Взимку потрібно більше спати

Результати підтвердили дані попередніх досліджень, що тривалість нічного сну змінюється залежно від пори року. Взимку випробувані спали в середньому на 62 хвилини довше, ніж у решту сезонів.

Восени період з початку засипання до фази швидкого сну був коротшим, ніж навесні приблизно на 25 хвилин. А взимку і сама фаза швидкого сну була довшою, ніж навесні – різниця склала близько пів години.

Мозок по-справжньому відпочиває під час повільного сну, тобто до швидкої фази. Він виявився стабільним влітку, але скорочувався восени, особливо у вересні.

Для багатьох час пробудження залежить від робочого графіка чи навчання, а не від біологічного годинника. Тому графік сну краще регулювати коригуванням засипання,

– зазначили науковці.

Вчені дійшли висновку, що поліпшення якості сну можна досягти, якщо враховувати потребу сну взимку і лягати спати раніше. Так мозок довше відпочиватиме. Наразі експеримент хочуть повторити з учасниками без порушень сну, щоб отримати ще більше підтверджень своїх висновків.