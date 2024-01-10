Як вживання канабісу впливає на зайняття спортом
Джерело:Sports Medicine
Вживання марихуани перед спортивними тренуваннями не сприяє підвищенню результативності. Але фізичне навантаження може сприйматися як інтенсивніше. Однак, використання канабісу може покращити настрій та посилити почуття задоволення від фізичної активності.
У ряді штатів США законодавчо дозволено продаж та використання марихуани як у медичних, так і в рекреативних цілях. Багато досліджень присвячено впливу канабісу на людський організм, проте вплив на відчуття під час фізичної активності вивчалося недостатньо.
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Нове дослідження канабісу
Перші лабораторні дослідження в цьому напрямку провели фахівці в галузі психології та нейронаук з Університету Колорадо в Боулдері (США), де у 2014 році було повністю легалізоване вирощування, продаж та вживання марихуани.
У дослідженні взяли участь 42 добровольці від 21 до 39 років, які регулярно займаються бігом і вживають марихуану, включаючи випадки вживання перед тренуваннями. За допомогою анкет та 15-хвилинного бігового тесту було оцінено фізичну форму учасників та виміряли їхній пульс.
Після цього учасники отримали суміш марихуани з переважанням тетрагідроканабінолу (ТГК) або канабідіолу. Обидві речовини присутні в коноплі та впливають на ендоканабіноїдну систему людини, яка відіграє важливу роль у підтримці гомеостазу.
При цьому ТГК належить до психотропних сполук та вважається більш токсичним. Канабідіол не має наркотичних властивостей і не викликає змінених станів свідомості. У країнах, де використання канабідіолу в медицині легалізоване, його зазвичай застосовують для лікування нейродегенеративних та психіатричних захворювань.
В ході експерименту учасники бігали на тренажері з помірною швидкістю протягом 30 хвилин, періодично відповідаючи на запитання дослідників про свій настрій, самопочуття, мотивацію, враження від навантаження, больові відчуття і так далі. Процедуру повторювали двічі, в різні дні: одного дня учасники вживали марихуану перед тренуванням, в інший – ні.
Канабіс не покращує спортивні результати
Результати показали, що, попри яскравіші позитивні емоції та "ейфорію бігу" після вживання марихуани, заняття можуть здаватися виснажливішими, особливо при використанні конопель з ТГК. Це може бути пов'язане з дією ТГК, яка збільшує частоту серцевих скорочень.
Дослідники відзначають, що експеримент проводився на біговій доріжці, яка суттєво відрізняється від умов вуличного бігу, з його численними нерівностями та змінами кута нахилу. Зниження уважності, характерне для споживачів марихуани, може бути небезпечним для бігунів на вулиці.
Вердикт дослідників – канабіс не сприяє покращенню спортивних результатів, але може посилити як позитивні, так і негативні відчуття від фізичного навантаження.