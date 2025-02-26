Міфи про ЕКЗ: що потрібно знати про штучне запліднення

Кожна жінка мріє побачити омріяні дві смужки в тесті на вагітність. На жаль, не завжди парам вдається зачати малюка природним шляхом. Проте сучасна медицина пропонує рішення – екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).

Серед поширених міфів про ЕКО є переконання, що діти, народжені за допомогою цього методу, відрізняються від тих, хто був зачатий природним чином. Про це у програмі "Хочу бути мамою" на YouTube-каналі Люкс ФМ розповіла акушерка-гінекологиня та репродуктологиня Юлія Маслій, передає 24 Канал.

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ЕКЗ не впливає на дітей

Як пояснила гінекологиня, це твердження абсолютно безпідставне. Вона зазначила, що навіть сьогодні деякі пацієнти побоюються, що діти, народжені через ЕКЗ, можуть бути "незвичайними" або "не такими, як усі".

Доведено, що діти, народжені за допомогою ЕКЗ, жодним чином не відрізняються від тих, хто з'явився на світ природним шляхом – ні за станом здоров'я, ні за рівнем розвитку,

– наголосила лікарка.

До речі, перша дитина, яка з’явилася на світ завдяки ЕКЗ, народилася у 1978 році. Сьогодні це вже доросла жінка, яка змогла самостійно завагітніти та стати мамою.

Повний епізод програми "Хочу бути мамою" ви можете переглянути просто зараз: