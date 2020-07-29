Заняття музикою не надає позитивного впливу на когнітивні навички дітей, такі як пам'ять, і академічні досягнення, такі як математика, читання або письмо.

Попередні дослідження, проведені для вивчення потенційної причинно-наслідкового зв'язку між навчанням музиці й поліпшенням пізнавальної та академічної успішності, прийшли до суперечливих висновків, пише Eurekalert.

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Причому деякі з них припускають, що може бути зв'язок між навчанням музиці й поліпшенням пізнавальної та академічної успішності, а інші знаходять незначний ефект.

Як проходило дослідження

Автори повторно проаналізували дані 54 попередніх досліджень, проведених в період з 1986 по 2019 роки, які в цілому включають 6984 дітей. Вони виявили, що музичне навчання неефективне для поліпшення когнітивних або академічних навичок, незалежно від типу навички (наприклад, вербального, невербального, пов'язаного зі швидкістю).

Наше дослідження показує, що поширена думка про те, що музика робить дітей розумнішими, невірна. З практичної точки зору це означає, що викладання музики з єдиною метою підвищення пізнавальних або академічних навичок дитини нерезультативне,

– зазначили автори дослідження.

Які навички розвиває музика

Музика може бути корисною для дітей, наприклад, шляхом поліпшення соціальних навичок або самооцінки. Деякі елементи навчання музиці, такі як арифметична нотація музики, можуть використовуватися для полегшення навчання в інших дисциплінах.