Чи впливає тестостерон на випадіння волосся

Хоча тестостерон і бере участь у процесі випадання волосся, його підвищений рівень не можна назвати єдиною причиною. Насправді дигідротестостерон (ДГТ) та індивідуальна генетична чутливість безпосередньо призводять до втрати волосся.

Випадання волосся, або андрогенна алопеція, розвивається поступово у вигляді залисин або лисини на маківці голови. За даними Національного інституту охорони здоров'я США, від цього захворювання більше страждають чоловіки: 50 мільйонів чоловіків у порівнянні з 30 мільйонами жінок у країні.

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Вплив тестостерону на випадіння волосся

Тестостерон не можна назвати прямою причиною випадання волосся, а ось його метаболіт дигідротестостерон (ДГТ) може цьому сприяти. Річ у тому, що тестостерон перетворюється на більш потужний гормон ДГТ під дією ферменту 5-альфа-редуктази.

Це відбувається у різних тканинах, включаючи шкіру голови. ДГТ відіграє роль у регулюванні циклу росту волосся і в деяких людей може сприяти скороченню фази анагену. Саме ДГТ, а не сам тестостерон, насамперед відповідальний за випадання волосся.

Люди з генетичною чутливістю волосяних фолікулів до ДГТ схильні до облисіння, при якому лінія росту волосся залисини та маківка з часом стоншується. Однак високий рівень тестостерону не обов'язково означає, що у людини випадатиме волосся. Генетика та чутливість до ДГТ – основні визначальні фактори.

Наприклад, дослідження 1998 року показало, що клітини волосяних фолікулів у людей, які лисіють, мають вищий рівень андрогенних рецепторів, ніж клітини фолікулів у людей з волоссям. Це означає, що наявність рецепторів також відіграє роль впливу андрогенів на волосся.

У людей з меншою кількістю рецепторів андрогенів високий рівень тестостерону або ДГТ може не викликати випадання волосся. Тут також входять у гру генетичні варіації. Вчені вважають, що деякі люди успадковують варіант гена рецептора андрогенів, який більш сприйнятливий до впливу тестостерону і ДГТ на волосся на голові.

У деяких випадках, навпаки, низький рівень тестостерону також може сприяти стоншенню волосся, оскільки тестостерон відіграє роль у підтримці здоров'я волосяних фолікулів.

Як визначити, що випадання волосся пов'язане із тестостероном

Лікарі-трихологи звертають увагу на такі ознаки:

випадіння волосся в основному на верхній частині голови, а не з боків;

жирна шкіра на верхній частині голови;

звуження волосяних фолікулів на маківці;

прищі у дорослих.

Отже, хоч тестостерон і бере участь у процесі випадання волосся, саме перетворення на ДГТ та індивідуальна генетична чутливість безпосередньо призводять до цього, а не просто високий рівень тестостерону.