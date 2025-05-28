Коли потрібно братись за голову: визначили критичний вік для збереження здоровʼя у літньому віці

Чи можна вплинути на своє здоров’я у старості? Вчені довели, що є вирішальний період для майбутнього самопочуття. Тоді спосіб життя формує ризики хвороб або, навпаки, забезпечує довгі роки активності та хорошого здоров’я.

Фінські науковці, які протягом 65 років спостерігали за групою людей, дійшли висновку: спосіб життя у віці 36 –46 років має вирішальний вплив на здоров’я в літньому віці, повідомляє 24 Канал з посилання на NY Post.

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У ході дослідження спеціалісти визначили три основні чинники, які або підривають організм, або допомагають зберегти молодість.

Чому важливий вік 36 – 46 років

На думку вчених, саме в цей період відбуваються суттєві зміни: сповільнюється метаболізм, знижується рівень гормонів (зокрема тестостерону у чоловіків та естрогену у жінок), а негативний вплив шкідливих звичок починає сильніше проявлятись.

У молодості організм ще може впоратися з недосипом і нездоровим харчуванням, але після 35 років такі звички даються взнаки,

– пояснює докторка Анджела Вілсон.

Три основні фактори ризику

Учасники дослідження проходили обстеження у 27, 36, 42, 50 та 61 рік. Найбільше шкоди здоров’ю завдають такі звички:

Куріння – збільшує ймовірність розвитку раку та хвороб легень на 50%.

Алкоголь – навіть помірне вживання негативно впливає на печінку та мозок.

Малорухливий спосіб життя – фізична активність менше одного разу на тиждень призводить до швидкого старіння судин.

"Шкідливі звички накопичуються поступово: спершу з’являється задишка, потім гіпертонія, а до 60 років зростає ризик інсульту", – зазначає авторка дослідження Тійя Кекяляйнен.

Рекомендації фахівців

Лікарі радять відмовитися від куріння – вже через рік ризик серцево-судинних захворювань зменшується на 30%. Алкоголь рекомендується обмежити до 1 – 2 келихів вина на тиждень, щоб не перевантажувати печінку.

Регулярна фізична активність, наприклад, щоденна 30-хвилинна прогулянка, сприяє довгостроковому зниженню тиску. Також варто пам’ятати, що підвищена тривожність у віці 36 – 46 років може бути пов’язана з ризиком деменції після 60.

Втім, медики переконані: ніколи не пізно почати турбуватися про здоров’я, хоча чим раніше ви почнете, тим менше буде негативних наслідків. Однак усі експерти погоджуються: звички, сформовані до 46 років, значною мірою визначають якість життя після 60.