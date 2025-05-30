Фінські науковці, які протягом 65 років спостерігали за групою людей, дійшли висновку: спосіб життя у віці 36 –46 років має вирішальний вплив на здоров’я в літньому віці, повідомляє 24 Канал з посилання на NY Post.

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У ході дослідження спеціалісти визначили три основні чинники, які або підривають організм, або допомагають зберегти молодість.

Чому важливий вік 36 – 46 років

На думку вчених, саме в цей період відбуваються суттєві зміни: сповільнюється метаболізм, знижується рівень гормонів (зокрема тестостерону у чоловіків та естрогену у жінок), а негативний вплив шкідливих звичок починає сильніше проявлятись.

У молодості організм ще може впоратися з недосипом і нездоровим харчуванням, але після 35 років такі звички даються взнаки,

– пояснює докторка Анджела Вілсон.

Три основні фактори ризику

Учасники дослідження проходили обстеження у 27, 36, 42, 50 та 61 рік. Найбільше шкоди здоров’ю завдають такі звички:

Куріння – збільшує ймовірність розвитку раку та хвороб легень на 50%.

Алкоголь – навіть помірне вживання негативно впливає на печінку та мозок.

Малорухливий спосіб життя – фізична активність менше одного разу на тиждень призводить до швидкого старіння судин.

"Шкідливі звички накопичуються поступово: спершу з’являється задишка, потім гіпертонія, а до 60 років зростає ризик інсульту", – зазначає авторка дослідження Тійя Кекяляйнен.

Рекомендації фахівців

Лікарі радять відмовитися від куріння – вже через рік ризик серцево-судинних захворювань зменшується на 30%. Алкоголь рекомендується обмежити до 1 – 2 келихів вина на тиждень, щоб не перевантажувати печінку.

Регулярна фізична активність, наприклад, щоденна 30-хвилинна прогулянка, сприяє довгостроковому зниженню тиску. Також варто пам’ятати, що підвищена тривожність у віці 36 – 46 років може бути пов’язана з ризиком деменції після 60.

Втім, медики переконані: ніколи не пізно почати турбуватися про здоров’я, хоча чим раніше ви почнете, тим менше буде негативних наслідків. Однак усі експерти погоджуються: звички, сформовані до 46 років, значною мірою визначають якість життя після 60.