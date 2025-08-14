Здавалось би, що може статись, якщо дозволити собі на вихідних поласувати піцою, бургером чи іншими стравами зі списку "шкідлива". Та нове дослідження виявило, що навіть один прийом їжі з високим вмістом насичених жирів може порушити кровопостачання мозку та підвищити ризик інсульту й деменції.

Про деталі нового дослідження, розповідає 24 Канал. Та спершу розберемось про те, які жири бувають, та як загалом "працюють" у нашому організмі.

Дивіться також Що їсти без страху: кардіологи назвали безпечні ультраоброблені продукти

Як жири впливають на організм?

Жири потрібні організму, адже вони дають енергію, допомагають засвоювати вітаміни, захищають органи та зберігають тепло. Вплив жирів на здоров'я залежить від їхнього типу: насичені та ненасичені, і відповідно вони мають різний хімічний склад і по-різному впливають на організм.

Насичені жири, що містяться в піці або бургерах, можуть шкодити не лише серцю та судинам, а й мозку.

Мозок потребує постійного припливу крові з киснем і глюкозою. Цей процес підтримує механізм "динамічної церебральної ауторегуляції", який стабілізує кровообіг під час зміни тиску, наприклад, при вставанні або фізичному навантаженні. Якщо він порушується, кровопостачання мозку коливається, що з часом підвищує ризик інсульту та нейродегенеративних хвороб. Учені перевірили, як жирна їжа впливає на цей механізм.

Як проводили дослідження?

В експерименті брали участь 41 людина: 20 учасників – віком 18–35 років і ще 21 – 60–80 років. Судини оцінювали до та через чотири години після прийому їжі, багатої на насичені жири. Для тесту використовували молочний коктейль на 1362 ккал із 130 грамами жиру — приблизно як порція фастфуду.

У ході експерименту вчені виявили, що здатність судин розширюватися знижувалася у всіх учасників, але у літніх людей – сильніше приблизно на 10%. Це означає, що мозок старших людей більш вразливий до короткочасного впливу жирної їжі.

То який вихід?

Хоча один прийом такої їжі навряд чи завдасть довгострокової шкоди, дослідники наголошують: кожен прийом насичених жирів впливає на організм тут і зараз. Особливо це важливо для літніх людей, у яких ризик інсульту й деменції вищий.

Важливо. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії радить обмежувати насичені жири до 30 грамів на день для чоловіків і 20 грамів для жінок.

Лікарі рекомендують замінювати насичені жири поліненасиченими з риби, горіхів і насіння. Проте поки що невідомо, як мозок реагує на разовий прийом корисних жирів і які є відмінності у чоловіків та жінок. Тож, попри те, що глобальніші дослідження ще потрібні, вже зрозуміло, що здоров'я мозку залежить не тільки від загального раціону, а й від того, що ви їсте час від часу.